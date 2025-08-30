RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Christian Cueva aclara si prefiere a Ecuador o Perú en 'Mundial de Desayunos': "Elijo pan con chicharrón"

Tras rumores desde Ecuador, Christian Cueva resaltó que el pan con chicharrón es parte de la identidad de los peruanos. Aunque reconoció que también disfruta la comida ecuatoriana.

Christian Cueva señala su favorito en el 'Mundial de Desayunos'. (Composición Karibeña)
30/08/2025

El 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos enfrentó al bolón de verde (Ecuador) con el pan con chicharrón (Perú). En medio del debate, el futbolista peruano Christian Cueva, actual jugador de un club en Ecuador, fue señalado de apoyar al plato extranjero. Sin embargo, el 'Aladino' no se quedó callado y aclaró cuál es su verdadero favorito.

¿Qué prefiere Christian Cueva en 'Mundial de Desayunos'?

El famoso 'Mundial de Desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos, viene desatando pasiones en redes sociales. En esta competencia virtual, cada país defiende su plato más popular de las mañanas y Perú no podía faltar con su clásico pan con chicharrón

Sin embargo, el debate creció cuando algunos medios ecuatorianos aseguraron que Christian Cueva, jugador del Emelec, se había inclinado por el bolón de verde de Ecuador. Ante las especulaciones, el futbolista peruano no se quedó callado y aclaró cuál es su verdadero favorito. 

"Desmiento total, el pan con chicharrón es algo que comemos en todo el país, en mi ciudad se hace muy rico como el ceviche, así que elijo el pan con chicharrón. Pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico acá en Ecuador", señaló el futbolista.

@josepastord #greenscreen Esto dijo Cueva!!!🇵🇪🔥ig:josepastord💥 #ibai #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Con esta declaración, Cueva dejó en evidencia que su corazón sigue ligado a los sabores peruanos, aunque reconoció que en Ecuador también ha probado platos deliciosos.

Jefferson Farfán también opina

Pero Cueva no ha sido el único en defender el pan con chicharrón. Su excompañero de selección, Jefferson Farfán, también salió al frente en redes sociales para pedir votos en este peculiar campeonato. La 'Foquita', desde su pódcast "Enfocados", envió un mensaje directo a Ibai Llanos.

"Ibai, mi hermano, no puedes comparar el pan con chicharrón con nada", expresó el exfutbolista peruano.

Además, invitó a todos los peruanos en el mundo a apoyar la causa. Sus palabras expresaron por qué prefiere este delicioso desayuno.

"A votar mis hermanos, todos los peruanos en el mundo a votar por el pan con chicharrón, lo más rico, con su camotito, su cebollita picada y su pan calientito. ¡Arriba Perú caj...!", agregó emocionado.

El orgullo detrás del pan con chicharrón. El apoyo de figuras como Cueva y Farfán demuestra que este concurso va más allá de una simple encuesta. El pan con chicharrón es parte de la identidad gastronómica peruana y cada fin de semana está presente en las mesas de miles de familias.

Su popularidad lo convierte en un plato bandera que no solo llena el estómago, sino que une a generaciones enteras. Por eso, cualquier rumor que ponga en duda su preferencia causa tanto revuelo. Cabe señalar que el streamer Ibai Llanos mencionó que el lunes 1 de setiembre darán los resultados del versus entre Perú y Ecuador.

@riclatorrez 30.08/1: #Ibai anuncia que el lunes cierra votaciones entre #peru y #ecuador . #mundialdedesayuno #ibaillanos #panconchicharron #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

En conclusión, con las declaraciones de Christian Cueva y el respaldo de Jefferson Farfán, queda claro que el pan con chicharrón sigue siendo el campeón en el corazón de los peruanos. Aunque el bolón de verde es muy querido en Ecuador, para nuestros seleccionados no hay punto de comparación.

