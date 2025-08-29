Jefferson Farfán habría puesto a la venta su mansión en La Planicie: ¿Cuál es el precio?

Jefferson Farfán estaría por dar uno de los giros más importantes de su vida, ya que habría puesto a la venta su exclusiva mansión en la urbanización La Planicie, en La Molina. Aunque no se ha confirmado que la propiedad pertenezca al exfutbolista, el cruce de información de la inmobiliaria y las fotos que él luce en redes sociales han despertado el interés de la prensa.

¿Jefferson Farfán se despide de su lujosa casa en La Molina?

Hace unas horas, una publicación de la inmobiliaria Materializa Homes generó revuelo en TikTok, ya que anunció la venta de una casa que tiene varias características en común con la vivienda del exseleccionado.

El anuncio destaca que la residencia tiene más de 2.000 m² y está ubicada en La Planicie, uno de los barrios más exclusivos de Lima. Además, en el video se puede apreciar que la entrada cuenta con un amplio jardín y unas escaleras de piedra.

También se indica que la casa dispone de un área social para disfrutar con invitados y resalta la amplitud del lugar. Otro detalle importante es la presencia de un gimnasio completamente equipado con vista al exterior, y lo más llamativo del video es una piscina infinita.

Asimismo, se menciona que la habitación principal posee un balcón de buen tamaño con vista al exterior y, finalmente, que la propiedad goza de un buen clima todo el año.

¿Cuál es el precio de venta?

Los portales especializados en bienes raíces exhiben propiedades en La Planicie que fácilmente superan el millón de dólares. En el caso de terrenos o residencias de entre 1.500 y 2.000 m², los precios pueden acercarse o incluso superar los USD 2,5 millones, dependiendo de factores como acabados, ubicación y vista al campo de golf.

Un anuncio de Materializa Homes, por ejemplo, fija un valor referencial de unos USD 2,6 millones para un predio de 2.000 m² en la misma avenida. Aunque no se ha mencionado específicamente el monto por el que se estaría vendiendo la vivienda atribuida a Jefferson Farfán, se especula que podría superar el millón de dólares.

Cabe resaltar que tampoco se ha confirmado que sea la casa del exfutbolista, pero en los comentarios los internautas compararon las fotos que Jefferson publicó en su hogar con el video y concluyeron que se trata del mismo lugar.

"Creo que la venderán por los malos recuerdos que le trae", "Yo vi el stream de Cristorata y es la casa de Jefferson Farfán, la reconozco por la piscina", "Debajo de la escalera está el búnker, ¿por qué no muestran eso?", comentaron.

Es así que, aunque no existe confirmación oficial de que la propiedad pertenezca a Jefferson Farfán, las similitudes entre el video de la inmobiliaria y las fotos publicadas por el exfutbolista en redes sociales han desatado rumores y comentarios de seguidores, quienes aseguran que se trata del mismo lugar.