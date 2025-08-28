Darinka sufre dolorosa pérdida en medio de sus problemas legales con Farfán: "Te extrañaré mucho"

Darinka Ramírez está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que anunció la muerte de uno de sus seres queridos, en medio de los problemas legales que mantiene con el padre de su hija, Jefferson Farfán. La influencer se mostró muy apenada por la pérdida y se refugió en el amor de su pequeña.

Darinka pierde a uno de sus seres queridos

La popular chica de 'Dame Brillo' es muy activa en redes sociales, donde muestra sus viajes, trabajos y el día a día con su pequeña. Sin embargo, esta vez utilizó sus historias de Instagram para compartir una dolorosa noticia que ha enlutado a toda su familia.

El bisabuelo de Darinka falleció y la influencer se mostró muy acongojada. La modelo compartió una primera imagen donde aparece junto al recientemente fallecido y escribió un tierno texto que resalta el gran amor que siente por él. Además, indicó que se siente feliz de que haya podido conocer a su pequeña Luana.

"Te extrañaré mucho, mi Félix, y estoy feliz porque conociste a mi hijita (...) tu tataranieta y bisnieta te amarán por siempre", escribió Darinka.

Darinka Ramírez lamenta la muerte de su bisabuelo

En una siguiente imagen, la ex de Jefferson Farfán compartió un collage. En la primera foto aparece su pequeña hija siendo cargada por el fallecido Félix y quien sería su esposa. En la segunda imagen, aparecen Darinka, Félix y la pequeña Luana, ya un poco más grande.

Darinka pasea por NYC

Darinka Ramírez sorprendió a todos sus seguidores al aparecer viajando por Nueva York y, especialmente, por sobrevolar Manhattan en un helicóptero, una actividad que puede llegar a ser muy costosa. Ante ello, Magaly Medina cuestionó de dónde obtiene dinero la influencer, ya que hasta hace poco se quejaba de que el dinero no le alcanzaba para mantener a su hija.

La conductora de ATV inició recordando las confesiones de Darinka, cuando se quejaba de que el dinero que le pasaba Jefferson Farfán no le alcanzaba para la recreación de su hija. Sin embargo, esto contrasta con su reciente viaje a Nueva York y también con el que hizo hace unas semanas a Río de Janeiro.

Magaly indicó que Nueva York no es una ciudad barata y que los pasajes para llegar allí tampoco lo son. Sin embargo, lo que más le generó dudas fue el paseo en helicóptero que realizó la creadora de contenidos, ya que una actividad así puede llegar a costar cientos de dólares.

De esta manera, Darinka Ramírez atraviesa un momento doloroso tras anunciar la pérdida de un ser querido. La influencer, muy activa en redes sociales, expresó su tristeza y a la vez agradeció que haya podido compartir momentos especiales junto a su hija, dejando un recuerdo eterno.