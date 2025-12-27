Pedro Suárez-Vértiz es homenajeado con encuentro virtual a 2 años de su partida, anuncia su familia

Luego de dos años del fallecimiento del querido músico peruano Pedro Suárez Vértiz, su esposa Cynthia Martínez anunció un encuentro virtual en su memoria. Con este, familiares, amigos y fans podrán recordar al ícono del rock nacional interpretando sus canciones más queridas.

El homenaje virtual a Pedro Suárez Vértiz

A dos años del fallecimiento del querido músico peruano Pedro Suárez Vértiz, su esposa Cynthia Martínez anunció un homenaje especial en su memoria. La viuda del artista reveló que realizará un jamming virtual junto a sus hijos, familiares y amigos cercanos para recordar al intérprete de "Cuando pienses en volver" de la mejor manera: cantando sus canciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cynthia contó que el evento se transmitirá en vivo por TikTok (@cynthiamartinez006) e Instagram (@cynthiamartinezt). Además, señaló que se realiza este sábado 27 de diciembre a las 9:00 p.m.

"Estamos a dos días de cumplir dos años de la partida de mi Pedro y muchos de ustedes me preguntan qué haremos", escribió al inicio de su publicación.

Con gran emoción, la viuda del recordado artista explicó que el homenaje será una noche de música, recuerdos y unión familiar. Señaló que este tributo representa una forma de agradecer al público por el cariño y apoyo que siguen brindando a la memoria del músico.

"Lo recordaremos tocando sus canciones favoritas. Pero es imposible para nosotros no compartirlo con todos ustedes, por eso se nos ha ocurrido transmitirlo en vivo. Los invito a que se unan y nos acompañen a disfrutar las canciones favoritas de Pedro, tocadas por sus hijos, familia y amigos muy cercanos", expresó.

La publicación fue acompañada por una tierna fotografía de Pedro junto a uno de sus hijos, en un ambiente familiar. En los comentarios, los seguidores del cantante llenaron de mensajes de cariño a Cynthia, agradeciéndole por mantener vivo el legado del músico.

En la transmisión en vivo participaron su esposa, su hermano Patricio Suárez-Vértiz, sus hijos Tomás y Majo, su hermana María Fe, así como familiares y amigos cercanos, entre ellos Marisol Aguirre. Durante la velada interpretaron 40 canciones favoritas del recordado músico, como "Don't Look Back in Anger", "Un vino, una cerveza" y otras más, además de compartir emotivas anécdotas sobre su vida.

Pedro, el eterno ícono del rock peruano

Pedro Suárez Vértiz nació en el Callao en 1969 y fue un artista completo: cantante, compositor, productor y escritor. En los años 80 formó parte de la legendaria banda Arena Hash, junto a Christian Meier y Arturo Pomar Jr., y más adelante inició su exitosa carrera como solista con temas como "Degeneración actual", "Me estoy enamorando" y "Un vino, una cerveza".

En el 2011 fue diagnosticado con parálisis bulbar, enfermedad que lo alejó de los escenarios, pero nunca de su pasión por la música. Pedro continuó escribiendo, componiendo y compartiendo su visión de la vida hasta su fallecimiento el 28 de diciembre de 2023. Tras su partida, la revista Billboard lo reconoció como "el ícono del rock peruano", destacando su influencia en América Latina y su aporte a la música nacional.

En conclusión, el homenaje preparado por Cynthia Martínez y su familia busca mantener viva la esencia y el legado musical del recordado artista Pedro Suárez-Vértiz . A través de este jamming virtual, sus seres queridos y seguidores podrán unirse para celebrar su vida, su arte y el impacto que dejó en la música peruana, reafirmando que Pedro sigue presente en el corazón de todo un país.