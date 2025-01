"Te extraño más que nunca": Cynthia Martínez celebra su 50 cumpleaños recordando a Pedro Suárez-Vértiz

Cynthia Martínez, viuda del reconocido músico Pedro Suárez-Vértiz, conmemora su 50 cumpleaños de manera emotiva, este 23 de enero, sintiendo profundamente la falta de su esposo. Este año marca la segunda vez que celebra su día de nacimiento sin la compañía de Pedro, quien falleció el 28 de noviembre de 2023. La ocasión estuvo marcada por recuerdos y sentimientos que reflejan el amor que compartieron.

Cynthia Martínez, viuda del querido músico Pedro Suárez-Vértiz, celebra su cumpleaños número 50 de una manera muy especial, pero con una profunda ausencia: la de su amado esposo. Este fue el segundo cumpleaños que Cynthia pasó sin Pedro, quien falleció el 28 de noviembre de 2023.

A pesar de la tristeza, la empresaria compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, demostrando la fuerza con la que ha enfrentado su ausencia.

"Hola, esposo mío. Hoy cumplo 50 años. ¡Qué increíble! Un día tan especial para mí será al mismo tiempo tan raro sin ti", comenzó su mensaje en Instagram, lleno de emoción. Aunque estaba rodeada de su familia y amigos en la playa, Cynthia no pudo evitar sentir la falta de Pedro, y expresó: "Hoy, una vez más, te extraño más que nunca, es normal. Sé que donde estás me cuidas y me celebras".