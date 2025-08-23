Jefferson Farfán expone a Hugo García e Isabella Ladera: "La pareja del momento"

Jefferson Farfán sorprendió al meterse en medio de los rumores de romance entre Hugo García y la modelo venezolana Isabella Ladera. La 'Foquita' compartió en sus redes una foto de ambos y soltó un comentario que no pasó desapercibido.

Jefferson Farfán publica foto de Hugo García e Isabella Ladera

El exfutbolista Jefferson Farfán impactó a muchos con una publicación que encendió las especulaciones de una relación entre Hugo García y la modelo venezolana Isabella Ladera. La 'Foquita' no dudó en compartir una foto de ambos y dejar un mensaje que desató todo tipo de comentarios en redes.

El comentario que encendió las especulaciones. En una historia de Instagram, Farfán replicó una publicación hecha por Hugo García por el cumpleaños número 26 de Isabella.

Lo curioso fue la frase que usó: "La pareja del momento, usando la marca del momento", escribió, generando todo tipo de comentarios.

El mensaje del exfutbolista no solo llamó la atención por resaltar a la pareja, sino porque acompañó la imagen donde ambos lucen juntos, abrazados y con el mar de fondo.

Si bien Hugo e Isabella aún no confirman una relación, el gesto del exfutbolista fue visto como una "bendición" para la posible pareja. El detalle tampoco pasó desapercibido porque ambos aparecen usando ropa de la marca de Farfán, lo que también abrió la puerta a especulaciones sobre una posible colaboración comercial.

Hugo se desvive en elogios por Isabella

El ex chico reality no se quedó corto con las dedicatorias. En sus historias de Instagram, llenó de elogios a Isabella Ladera en su día especial.

"Hoy es el cumple de una personita que en tan poco tiempo se convirtió en alguien tan especial. Desde que nos conocimos, hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía", escribió Hugo en una de sus historias.

Historias de Hugo García en Instagram pic.twitter.com/e9yS63y99k — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 23, 2025

Además, resaltó las cualidades de la modelo, como mujer, hija y madre. El influencer habría dejado entrever que entre ellos hay algo más que amistad.

"Siempre felices aquí, el mar sabe nuestro secreto. Eres una increíble mujer, hija y, sobre todo, mamá", añadió García.

Isabella, por su parte, compartió varias de las publicaciones de Hugo. Esto fue tomado por muchos como una clara señal de que los sentimientos son recíprocos.

En conclusión, aunque Hugo García e Isabella Ladera aún no han confirmado públicamente que son pareja, los gestos, las publicaciones y ahora el inesperado mensaje de Jefferson Farfán parecen dejarlo más que claro. Entre dedicatorias románticas, fotos juntos y rumores que no paran de crecer, todo apunta a que la "parejita del momento" ya no tiene nada que ocultar.