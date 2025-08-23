Hugo García dedica romántico mensaje a Isabella Ladera por su cumpleaños: "El mar sabe nuestro secreto"

Desde hace meses, Hugo García e Isabella Ladera han tenido una gran química desde la primera vez que se conocieron, iniciando rumores de un posible romance. La venezolana está de cumpleaños hoy y el peruano no dudó en enviarle un hermoso mensaje.

El mensaje de Hugo García a Isabella por su cumpleaños

Hugo García se encuentra viajando constante a Miami para encontrarse con la influencer Isabella Ladera, el ex chico reality ha formado una hermosa amistad con la joven, pero hasta el momento no han oficializado un romance. El peruano se ha visto muy cercano a la familia de la chica, quien hoy 23 de agosto está de cumpleaños.

Por medio de sus redes, Hugo compartió fotos inéditas y un hermoso mensaje: "Hoy es el cumple de una persona que en tan poco tiempo se convirtió en alguien tan especial. Desde que nos conocimos hubo una conexión y una vibra muy bonita que ninguno entendía (4 de mayo de 2025) Esta fue la primera foto y parecía como si nos conociéramos de toda la vida".

Luego, el ex de Alessia Rovegno menciona que la influencer es una gran mujer, hija y madre de su pequeña. Cierra el mensaje deseándole lo mejor afirmando el gran cariño que le tiene.

"Siempre felices aquí! El mar sabe nuestro secreto. Happy Birthday to you. Eres una increíble mujer, hija y sobre todo mamá. Sigue vibrando alto, todo lo mejor para ti, siempre. No dejes de sonreír nunca", expresó el peruano en sus redes.

Historias de Hugo García en Instagram pic.twitter.com/e9yS63y99k — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 23, 2025

¡Así celebraron con una gran fiesta!

Isabella Ladera cumple hoy 26 años y anoche realizó una gran fiesta donde reunió a toda su familia, así como a sus seres queridos más cercano. Quien no podía faltar en esta celebración es el peruano Hugo García, quien llegó hace días a Miami para estar presente en la inauguración del salón de belleza de la influencer.

Por medio de las redes sociales, se ha viralizado varios videos donde ambos se lucen juntos. Incluso, cuando la fiesta terminó el peruano fue captada en la casa de la joven venezolana junto a toda su familia, avivando más el romance entre ambos.

De esta manera, Hugo García ha celebrado el cumpleaños de Isabella Ladera, a quien conoció hace un par de meses y han formado una conexión única. Por medio de sus redes, el ex chico reality compartió fotos inéditas con la influencer con un hermoso mensaje por su cumpleaños número 26.