Tilsa Lozano desliza posible teoría de ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ¿Otro ampay?

Desde que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, aún se desconoce oficialmente la razón del rompimiento. Aunque están corriendo varios rumores sobre la situación, Tilsa Lozano da a pie a un posible ampay del ex deportista.

Tilsa Lozano desliza posible ampay de Gustavo Salcedo

En el programa de 'La Noche Habla', los conductores Tilsa Lozano y Ric de La Torre han conversado sobre el reciente término del matrimonio de la exreina Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Es así como la popular 'Vengadora' comenta de una posible teoría que estaría corriendo como rumor, ya que no se ha dado una explicación oficial de la separación de la pareja.

Al parecer, Tilsa Lozano cree que habría algún ampay en camino de Gustavo Salcedo y por ello, habría anunciado que terminó su relación con la exreina de belleza. Es así como se explicaría que Maju Mantilla no se pronunciara hasta el momento y que incluso, hace algunas semanas reveló que su matrimonio estaba bien.

"Hay otra teoría de que podría existir algún tipo de ampay y él está poniendo el parche antes de que esto salga a la luz. Vamos a ver si esto es o no así en los siguientes días", expresó al final de su programa.

Separación de Maju Mantilla y Gustavo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Salcedo informó que, de mutuo acuerdo, ponía fin a su matrimonio con Maju Mantilla. El también deportista olímpico explicó que la decisión llegó tras un proceso de varios meses en los que ambos buscaron manejar la situación con respeto y madurez.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

De esta manera, aún no se ha dado las razones de por qué Gustavo Salcedo y Maju Mantilla están separados, pero algunos rumores apuntan que no lograron superar el ampay del 2023 del ex deportista con su entrenadora. Ahora, Tilsa Lozano deja entrever que el aún esposo de la modelo se adelantó por un posible nuevo ampay de él.