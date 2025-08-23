RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué sabe?

Norka Ascue asegura que la relación de Pamela Franco y Christian Cueva no está bien: "Algo ha pasado"

Según la artista Norka Ascue, Pamela Franco estaría mandando indirectas que no estaría bien con Christian Cueva tras supuesta fiesta en Ecuador.

Norka Ascue cree que Pamela Franco y Christian Cueva terminaron
Norka Ascue cree que Pamela Franco y Christian Cueva terminaron (Composición Karibeña)
23/08/2025

Christian Cueva se encuentra jugando en Ecuador para el club de Emelec y debido a que no ha sido captado junto a Pamela Franco, se habla de rumores de separación. Ahora, Norka Ascue expresa que la relación de la cantante y el futbolista estaría mal. 

¿Pamela Franco y Cueva en mal momento?

Por medio de una entrevista con el diario El Trome, Norka Ascue ha tenido enfrentamientos con Pamela Franco en el pasado y ahora, ha opinado sobre el reciente lanzamiento de su nuevo tema musical. Incluso, comenta que esta canción sería una indirecta para Christian Cueva y el posible fin de su romance.

"Si mal no recuerdo, cuando las cosas estaban en la cuerda floja con su última expareja, ella sacó una canción de desamor y justo coincide con que ahora ha lanzado una canción igual ('Frente a frente'); qué raro, ¿no? A mí me suena como que algo ha pasado", opinó la exintegrante de Alma Bella.

Hace unos días, Christian Cueva ha sido acusado de haber participado en una fiesta en Ecuador que duró 18 horas. Aunque el futbolista peruano negó tal suceso y anunció medidas legales, Ascue comenta que podría ser cierto y sería la razón de la pelea con Pamela Franco

"Creo que sí tiene algo de verdad. Por ejemplo, muchas personas decían: 'No creo que sea tan caradura Cueva de sacar un comunicado y mandar a su abogada. Pero recordemos que sacó el comunicado terminándola a Pamela López, afirmando que hace mucho tiempo no estaba con ella y después salieron que hablaban de lo contrario", comentó. 

¡Se reunieron! Flavia Laos se junta con Susy Díaz en una transmisión en vivo tras ser comparada
Lee también

¡Se reunieron! Flavia Laos se junta con Susy Díaz en una transmisión en vivo tras ser comparada

Pamela Franco sigue negando separación

En más de una ocasión, Pamela Franco ha salido a desmentir que está distanciada con Christian Cueva. A pesar de que se ha informado la ausencia de sus fotografías juntos en sus redes sociales, ella lo sigue negando.

¿Otra vez? Flavia Laos fue captada en aparente estado de ebriedad tras fiesta de tiktoker Zully
Lee también

¿Otra vez? Flavia Laos fue captada en aparente estado de ebriedad tras fiesta de tiktoker Zully

Incluso, afirma que muy pronto lo visitaría y subiría una fotografía juntos, pero actualmente estaría enfocada en su carrera musical. De igual forma, el futbolista tampoco ha compartido recientes fotos con la cantante de cumbia, avivando más este posible distanciamiento por la polémica que enfrenta el pelotero en Ecuador. 

En conclusión, Norka Ascue cree que todas estas señales que estaría dando Pamela Franco con su nuevo tema y sin subir fotografías con Christian Cueva, sería un indicio de que muy pronto terminaría su relación amorosa. A pesar, de que la cantante lo viene negando, siguen los rumores. 

Temas relacionados christian cueva Norka Ascue Pamela Franco

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

Bryan Torres habría sido captado bailando con otra mujer en medio de la pelea de Samahara y Youna

Samahara Lobatón asegura que Jefferson Farfán no le pagaba el colegio: "No era proveedor"

últimas noticias
Karibeña