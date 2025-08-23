Norka Ascue asegura que la relación de Pamela Franco y Christian Cueva no está bien: "Algo ha pasado"

Christian Cueva se encuentra jugando en Ecuador para el club de Emelec y debido a que no ha sido captado junto a Pamela Franco, se habla de rumores de separación. Ahora, Norka Ascue expresa que la relación de la cantante y el futbolista estaría mal.

¿Pamela Franco y Cueva en mal momento?

Por medio de una entrevista con el diario El Trome, Norka Ascue ha tenido enfrentamientos con Pamela Franco en el pasado y ahora, ha opinado sobre el reciente lanzamiento de su nuevo tema musical. Incluso, comenta que esta canción sería una indirecta para Christian Cueva y el posible fin de su romance.

"Si mal no recuerdo, cuando las cosas estaban en la cuerda floja con su última expareja, ella sacó una canción de desamor y justo coincide con que ahora ha lanzado una canción igual ('Frente a frente'); qué raro, ¿no? A mí me suena como que algo ha pasado", opinó la exintegrante de Alma Bella.

Hace unos días, Christian Cueva ha sido acusado de haber participado en una fiesta en Ecuador que duró 18 horas. Aunque el futbolista peruano negó tal suceso y anunció medidas legales, Ascue comenta que podría ser cierto y sería la razón de la pelea con Pamela Franco.

"Creo que sí tiene algo de verdad. Por ejemplo, muchas personas decían: 'No creo que sea tan caradura Cueva de sacar un comunicado y mandar a su abogada. Pero recordemos que sacó el comunicado terminándola a Pamela López, afirmando que hace mucho tiempo no estaba con ella y después salieron que hablaban de lo contrario", comentó.

Pamela Franco sigue negando separación

En más de una ocasión, Pamela Franco ha salido a desmentir que está distanciada con Christian Cueva. A pesar de que se ha informado la ausencia de sus fotografías juntos en sus redes sociales, ella lo sigue negando.

Incluso, afirma que muy pronto lo visitaría y subiría una fotografía juntos, pero actualmente estaría enfocada en su carrera musical. De igual forma, el futbolista tampoco ha compartido recientes fotos con la cantante de cumbia, avivando más este posible distanciamiento por la polémica que enfrenta el pelotero en Ecuador.

En conclusión, Norka Ascue cree que todas estas señales que estaría dando Pamela Franco con su nuevo tema y sin subir fotografías con Christian Cueva, sería un indicio de que muy pronto terminaría su relación amorosa. A pesar, de que la cantante lo viene negando, siguen los rumores.