¡Le dan la vuelta!

¡Se reunieron! Flavia Laos se junta con Susy Díaz en una transmisión en vivo tras ser comparada

Hace unos días, Flavia Laos fue comparada con Susy Díaz, así que decidieron unirse en una transmisión en Kick donde ambas se cocinaron.

Flavia Laos se junta con Susy Díaz tras ser comparada
Flavia Laos se junta con Susy Díaz tras ser comparada (Composición Karibeña)
23/08/2025

Flavia Laos es una joven artista que hace unos días celebró su cumpleaños por todo lo alto, pero hubo quienes la criticaron por supuestos retoquitos en el rostro comparándola con Susy Díaz. Es así como ambas decidieron unirse para darle la vuelta a la noticia. 

Susy Díaz y Flavia Laos unidas

La icónica Susy Díaz decidió unirse a la red de Kick e inició con una grabación junto a Flavia Laos. Ambas artistas se unieron para poder cocinar juntas tallarines verdes a lo pobre. Además, estuvieron conversando sobre muchos temas, entre ellos las críticas que ambas reciben de parte de usuarios. 

Tanto Flavia como Susy expresaron que no hacen caso a las críticas y para estar en televisión o redes, deben tener una 'coraza' para protegerse. De igual forma, la madre de Florcita Polo no dudó en elogiar a la joven influencer por su trabajo constante. 

¿Por qué la compararon?

La actriz Flavia Laos fue captada celebrando su cumpleaños y algunos usuarios en redes notaron su rostro más hinchado, lo que desató rumores sobre supuestos "retoquitos" estéticos. Incluso hubo quienes la compararon con Susy Díaz, pero ella se lo tomó con calma y hasta con humor.

"Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no. Porque yo me veo al espejo, me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda... Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy", señaló la joven.

A pesar de las insinuaciones de que aparentemente se había inyectado alguna sustancia en el rostro, la rubia aclaró que nada de eso es cierto. Según explicó, su apariencia se debía a un pequeño aumento de peso y a un tema de salud que aún está en tratamiento, pero que muy pronto dará a conocer.

"Me había pasado hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real. Una se puede engordar porque soy un ser humano. Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado más adelante", expresó.

De esta manera, Flavia Laos quiso aprovechar el asunto de ser comparada con Susy Díaz para realizar una transmisión en vivo en Kick con la icónica artista. Ambas, se conocieron y se divirtieron preparando tallarines verdes a lo pobre.

