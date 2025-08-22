Ivana Yturbe revela fecha de su boda religiosa con Beto Da Silva en Cusco: "A celebrar tres días"

La historia de amor de Ivana Yturbe y Beto Da Silva es una de las más queridas de la farándula peruana. Como ya lo anunciaron, tendrán su boda religiosa en el Cusco y en una entrevista con Magaly, revelaron la fecha de su matrimonio.

¡Ivana y Beto celebrarán tres días!

En 2021, Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron en un matrimonio civil en plena pandemia en una celebración muy íntima. Es así como esperó varios años para realizar una boda religiosa por todo lo alto y como se mudaron al Cusco porque el futbolista juega en el Cienciano, se quedaron enamorados del lugar.

"Cusco nos enamoró a Beto y a mí, nos ha tocado vivir ahí y es maravilloso. Desde que llegamos dijimos, nos casamos aquí. De hecho voy hacer un pago a la tierra, soy la 'Princesita Inca', algo muy de Cusco. Estamos enamorados de la mantas, los sombreros, los bordados, todo, la verdad estamos muy emocionados", contó al programa de 'Magaly TV La Firme'.

Además, la joven modelo afirmó que está dispuesta a realizar una gran celebración y ya viene realizando todos los preparativos para un festejo de tres días. Ya que quieren celebrar el gran amor que se tienen por todo lo alto.

"Me casé en pandemia y no hubo la oportunidad de festejar con las personas que amamos, así que todos por favor vayan preparadísimos para festejar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor", reveló muy emocionada.

¿Cuándo será la boda?

Entre risas, la modelo contó que su boda está siendo planeada para realizarse en el mes de junio de 2026 . Ya que esa fecha, los amigos futbolistas de su esposo estarán disponibles.

"El próximo año para el Perú no hay mundial, así que por eso me voy a casar en junio para que los amigos de Beto puedan estar. Hay muchas personas con quienes hemos compartido, tener esta fecha libre y puedan estar, es muy importante para nosotros", expresó.

Más detalles de la boda

En el pueblo de Maras, Urubamba en Cusco, se darán el 'sí, aceptó'. La joven menciona que piensa casarse en la Parroquia Santiago Apóstol ubicada en Tiabaya. Así mismo, cuenta que la diseñadora Marilia Alfaro hará sus dos vestidos para el día de la boda y también, el vestido para su hija Almudena.

Por el momento, quiere a Mauricio Mesones cantando "La cumbia del amor" en el día de la pago a la tierra. Para la celebración de su recepción tras la boda religiosa, está planeando bailar la canción "Perfecta" de Miranda! con su esposo Beto Da Silva.

De esta manera, Ivana Yturbe contó emocionada los detalles de su boda religiosa con Beto Da Silva en el Cusco donde festejarán por tres días. Incluso, reveló que hasta el momento tiene una lista de 200 invitados.