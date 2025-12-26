Josimar sorprende al posar con María Fe y sus hijos en Navidad: "Un saludo especial para toda mi familia"

Josimar impactó a sus fans al compartir unas tiernas fotos navideñas junto a María Fe Saldaña, sus dos hijos y su hermana, dejando atrás la polémica con la 'prima' y mostrando su lado más familiar. A través de sus redes sociales, el cantante publicó una serie de imágenes donde se le ve disfrutando de una celebración muy cálida y hogareña.

Josimar comparte foto con María Fe y sus hijos por Navidad

El popular salsero Josimar sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna postal familiar por Navidad, en la que aparece junto a María Fe Saldaña, sus dos pequeños hijos y su hermana Jonely Fidel. Tras un año lleno de titulares y comentarios en redes por su polémica con la 'prima', el intérprete de "La Protagonista" decidió cerrar el 2025 mostrando su lado más familiar y dejando atrás las polémicas.

"Feliz Navidad mi gente linda del mundo", escribió el cantante en la descripción de su publicación, acompañada de corazones y emojis navideños.

En la imagen se ve a los cinco sonrientes frente a un gran árbol de Navidad lleno de luces, lazos dorados, adornos rojos y muchos regalos. Todos lucen pijamas iguales de color rojo, con estampados de personajes de Disney, como Mickey Mouse y el Tío McPato, lo que dio un toque alegre y familiar a la foto.

Josimar aparece abrazando a su bebé, mientras que María Fe sostiene a su hija mayor con ternura. A un costado, su hermana Jonely completa la escena, irradiando felicidad. La imagen refleja unión, amor y un ambiente hogareño, muy distinto al que suele mostrar en los escenarios.

El mensaje de Josimar a sus fans

Además de la foto, el salsero publicó un video con un mensaje especial por Navidad, donde se mostró agradecido por el cariño del público y deseó bendiciones a todos sus seguidores. El gesto fue bien recibido por sus fans, quienes destacaron su cercanía y sencillez en estas fechas especiales.

"En esta Navidad quiero desearles amor, salud y unión. Gracias por estar siempre, por acompañarme con mi música y mi historia. Que nunca falte un abrazo sincero ni una razón para sonreír. ¡Feliz Navidad, mi gente querida!", escribió Josimar en su publicación.

En el clip, el artista habló desde su hogar, rodeado de luces navideñas y una sonrisa sincera. El ambiente íntimo y familiar reforzó el mensaje de unión que quiso transmitir en estas fiestas.

"Antes que sea las 12 de la noche, quiero desearte una feliz Navidad y que venga el amor, la sabiduría, la paz, la salud y la prosperidad a tu hogar. Gracias por escuchar mi música, por seguirme en las redes sociales, por elegirme cuando quieres bailar una salsita o una cumbia", expresó con emoción.

El salsero también aprovechó para dedicar un mensaje especial a sus seres queridos. Con palabras sentidas, dejó en claro que la familia sigue siendo su mayor soporte.

"A nombre de toda mi familia, de mi equipo y de mi corazón, quiero desearte una feliz Navidad. Un saludo muy especial de Navidad para toda mi familia, para la familia Fidel Farfán, mis amigos, mis primos y todos mis seguidores. ¡Un abrazo grande para ustedes!", dijo.

En conclusión, Josimar cerró el 2025 mostrando una faceta más personal y familiar, dejando de lado las controversias para compartir un mensaje de unión y gratitud. Su publicación navideña, acompañada de María Fe Saldaña y sus hijos, fue recibida con cariño por sus seguidores. Una imagen que refleja amor, unión y un deseo sincero de comenzar el nuevo año con paz.