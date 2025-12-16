María Fe Saldaña reaparece junto a Josimar luciendo costosos anillos ¿Retomaron sus planes de boda?

Hace más de un año, Josimar reveló que se iba a casar por tercera vez con su pareja María Fe Saldaña. Incluso, reveló que ya tenían fecha de boda, pero todo se habría venido abajo cuando salió la 'prima' a acusarlo de estar con él y esperar mellizos. Aunque, ahora parece que retomaron sus planes de matrimonio.

¿María Fe retomó planes de boda con salsero?

Por medio de sus redes sociales, María Fe Saldaña comparte sus momentos de cada día con sus hijos. Es así como la joven compartió una fotografía donde luce un anillo en su dedo anular, que simboliza compromiso y unión en matrimonio.

Se puede observar que el anillo tiene pequeños diamantes cubriendo por completo todo el aro. Además, el salsero también tendría el mismo modelo de la joya usándolo en el dedo anular, dando entender sobre un posible compromiso en matrimonio.

Como se recuerda, la pareja estuvo hablando de planes de matrimonio en el 2024, pero no se llegó a concretar por fuertes polémicas de infidelidad cuando apenas la joven había dado a luz. Aunque se creyó que su relación habría terminado, se reconciliaron y el salsero sigue negando ser padre de los hijos que espera la 'prima'.

Historia de María Fe Saldaña luciendo anillo

Josimar anunció que terminando con Mafer, pero lo borró

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Josimar respondió cómo va su relación con María Fe Saldaña luego de haber emitido un comunicado anunciando su separación. El salsero que llegó al Perú para sus presentaciones, dejó en claro que sigue con la madre de sus dos últimos hijos.

"¿Cómo va tu relación con María Fe Saldaña?", le preguntó el reportero, y Josimar respondió: "Estamos bien, gracias por preocuparse, estamos súper bien (¿Por qué sacaste ese comunicado y luego, lo sacaste?) Porque discutimos como cualquier pareja, pero ya lo arreglamos".

Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida en sus redes sociales luciéndose como una gran familia, a pesar de las declaraciones de la 'prima' en algunas ocasiones sobre los mellizos que espera del peruano.

De esta manera, María Fe Saldaña sorprendió al compartir una fotografía luciendo un anillo en el dedo anular junto a Josimar. Esto podría indicar que los planes de boda que se quedaron prácticamente olvidados en el 2024, ahora podría retomar con fuerza para el 2026, a pesar de las polémicas de la 'prima' Verónica González.