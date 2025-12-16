Dorita Orbegoso lanzó contundente comentario sobre Christian Cueva: "Él se cree más estrella que Pamela Franco"

Dorita Orbegoso volvió a generar polémica al referirse a la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, asegurando que la cantante no se muestra plenamente feliz al lado del futbolista, en comparación con la complicidad que, según indicó, existe de Pamela López con Paul Michael.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación como invitada en el programa 'América Hoy', donde comentó el reciente show que ambas parejas realizaron el último fin de semana en Chiclayo, evento que captó la atención del público.

Dorita Orbegoso y su contundente crítica a Christian Cueva

Dorita Orbegoso fue especialmente crítica con la presentación de Pamela Franco junto a Christian Cueva y cuestionó el mensaje de una de las canciones de la intérprete. "La canción dice: 'Nos amamos, ¿y qué?', pero debería cambiarlo por 'Facturamos, ¿y qué?', porque con Cueva factura bastante", expresó.

En contraste, destacó el desempeño y la conexión entre Pamela López y Paul Michael sobre el escenario. "Los dos se dan brillo. Me encanta López porque está regia, con un vestido despampanante, canción propia, y Paul Michael, qué manera de manejar al público", señaló, resaltando el profesionalismo del cantante.

Asimismo, Dorita Orbegoso indicó que la respuesta del público fue favorable durante la interpretación de 'El cervecero', tema que Paul Michael cantó en el evento. "Parece que a la gente le gusta más su versión porque el público respondió bien", agregó.

Pese a los enfrentamientos mediáticos que ha mantenido en el pasado con Pamela Franco, Dorita Orbegoso aseguró que su opinión responde a lo que percibe públicamente y afirmó que no ve cómoda ni contenta a la cantante junto a Christian Cueva.

Pamela Franco y Christian Cueva han venido siendo duramente criticados

"No se le ve feliz. Debe ser tedioso para ella estar aclarando por la actitud de Cueva ante la prensa. Se le nota incómoda, cansada, con cara de: '¿Ahora qué va a decir este?'", manifestó.

Dorita Orbegoso dice que Christian Cueva se siente más importante que Pamela Franco

Finalmente, la modelo criticó la actitud del futbolista frente a los medios y su presencia en el escenario. "Cueva es chacotero, pero al ponerte de tú a tú con la reportera es una falta de respeto. Él le suma, pero mientras ella está con un vestido de pedrería, tiene a un Cueva a su lado prácticamente en pijama. Christian se siente más estrella que Pamela Franco", sentenció.

En resumen, para Dorita Orbegoso la pareja Christian Cueva y Pamela Franco deja mucho que desear en comparación con Pamela López y Paul Michael, a quienes se le ve con mejor química.