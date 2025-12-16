Pamela López dice que ve a Pamela Franco como ella se veía cuando estaba con Cueva: "Con miedo"

Pamela López volvió al centro mediático tras dar nuevas declaraciones sobre la relación de Christian Cueva y Pamela Franco. La exesposa del futbolista aseguró sentirse identificada con la cantante y sumó revelaciones sobre temas económicos pendientes, reavivando la polémica con 'Aladino'.

Pamela López se identifica con Pamela Franco tras incidente con la prensa

Durante su reciente participación en el programa 'América Hoy', Pamela López fue consultada sobre el tenso momento que Christian Cueva vivió con los medios de comunicación tras un concierto de Pamela Franco. Lejos de limitarse a un comentario superficial, la trujillana sorprendió al asegurar que vio en la cantante una versión pasada de sí misma.

"La he podido ver y honestamente la veo como me veía antes, como una persona con miedo cuando estábamos frente a una cámara, a que pueda decir cualquier improperio, el comportamiento cuando está con el alcohol dentro, que no meta la pata o hable de más. Ese miedo lo vi reflejado en ella", expresó con franqueza.

Pamela López profundizó en su reflexión y sostuvo que, desde su experiencia personal, Pamela Franco estaría atravesando una etapa similar a la que ella vivió cuando aún intentaba sostener una relación y una familia con Christian Cueva. Según explicó, en aquel entonces se aferraba a una idea romántica que, con el tiempo, descubrió que no se sostenía en la realidad.

"Veo a la Pamela López de antes. En ese momento estaba empecinada en que quería tener una familia, un matrimonio que no tenía y creía en un amor que no existía. Esas cosas que hace ahora las hacía igual o hasta por diez", sentenció, dejando en claro que sus palabras nacen desde la experiencia y no desde un ataque personal.

Estas declaraciones generaron reacciones divididas entre los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes debatieron si se trataba de una advertencia, una crítica directa o simplemente una reflexión basada en su pasado con el futbolista.

El préstamo de 80 mil soles que reabre la polémica con Christian Cueva

En la misma entrevista, Pamela López también se refirió a un tema que ha causado revuelo en las últimas horas: el préstamo de 80 mil soles que, según ella, su madre le otorgó a Christian Cueva y que hasta la fecha no ha sido devuelto. La influencer se reafirmó en su versión y brindó más detalles sobre las condiciones del dinero prestado, desmintiendo cualquier intención de beneficio económico.

"Hace dos años, el padre de mis hijos estaba en una situación crítica económicamente. Tenía contrato con Arabia, supuestamente el dinero lo tenían retenido, pero no tenía liquidez. Era fiesta navideña, vacaciones, estábamos en Trujillo con la familia", relató en 'América Hoy'.

Pamela explicó que, ante esa situación, su madre decidió ayudarlo, como ya lo había hecho en otras ocasiones, tanto a él como a su padre. Este último préstamo, según indicó, se otorgó sin intereses y con la confianza de que el dinero sería devuelto en un corto plazo.

"Mi mamá le ha hecho muchísimas veces préstamos a él y a su padre para salir del apuro. Este último fue de 80 mil, sin intereses, por el periodo de una semana, porque le entraba el dinero de Arabia", precisó.

La exesposa de Cueva también señaló que el plazo de devolución ya está vencido desde hace casi dos años y que, pese a los mensajes y promesas de pago, el futbolista dejó de responder, lo que motivó que el tema salga a la luz pública.

En conclusión, las declaraciones de Pamela López generaron impacto al mezclar una reflexión sobre la relación de Christian Cueva y Pamela Franco con revelaciones económicas pendientes. Al decir que se ve reflejada en la cantante y mencionar un préstamo no devuelto, la influencer reavivó el debate mediático.