RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿INDIRECTA?

Pamela López comparte mensaje tras enterarse que Christian Cueva quiere casarse con Pamela Franco

En las últimas horas Pamela López se manifestó en redes sociales con un llamativo mensaje que sorprendió a sus seguidores.

Pamela López habría mandado indirecta en redes sociales.
Pamela López habría mandado indirecta en redes sociales. (Redes sociales)
14/12/2025

En los últimos días, Christian Cueva sorprendió al público y a su pareja, Pamela Franco, al anunciar de manera inesperada que ambos contraerán matrimonio en el distrito de San Martín de Porres. La revelación tomó por sorpresa a la intérprete de 'La Clandestina', quien quedó visiblemente impactada ante la propuesta, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Sin embargo, el anuncio de boda no fue lo único que llamó la atención. En medio de la noticia, Pamela López, madre de los hijos del artista, generó comentarios tras la difusión de un emotivo mensaje en Instagram, lo que despertó especulaciones entre los usuarios sobre una posible indirecta relacionada con el compromiso de su expareja.

¿Pamela López le mandó indirecta a Christian Cueva en redes sociales?

A través de la mencionada red social, un amigo cercano de Pamela López compartió una publicación dedicada a ella, con la intención de expresarle apoyo y cariño. El mensaje estuvo acompañado de una canción cuya letra resaltaba el amor incondicional y la compañía en momentos difíciles.

"Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé...", se escucha en el tema musical que acompañó la publicación.

En el texto, el amigo escribió: "Soy la amiga que siempre va a querer que te veas linda y jamás te veré con ojos de envidia". Pamela López no tardó en responder con un breve, pero afectuoso mensaje: "Te extraño, nos vemos pronto", junto a un emoji de corazón rojo.

Mónica Cabrejos reveló que varios futbolistas todavía le escriben: ¿quiénes son?
Lee también

Mónica Cabrejos reveló que varios futbolistas todavía le escriben: ¿quiénes son?

¿Pamela López y su indirecta a Christian Cueva?
¿Pamela López y su indirecta a Christian Cueva?

Pamela López: ¿Pamela Franco quiere casarse con Christian Cueva?

Por su parte, la cantante Pamela Franco ya había manifestado anteriormente su postura respecto al matrimonio. En una entrevista para el programa 'Habla Chino', la cantante confesó que siempre le ha gustado la idea de casarse, pero dejó en claro que no se trata de una decisión que deba forzarse.

"Yo siempre he querido casarme, pero siento que es un tema que no se le puede imponer a la pareja. Me gustaría que, si hay amor, el hombre lo sienta y dé el paso sin presiones", expresó la mediática artista.

Pamela López no descarta coincidir con Christian Cueva en el 'Tour Cervecero': "Trabajo es trabajo"
Lee también

Pamela López no descarta coincidir con Christian Cueva en el 'Tour Cervecero': "Trabajo es trabajo"

En resumen, el anuncio de la boda entre el futbolista Christian Cueva y la artista Pamela Franco, no ha pasado desapercibido para su expareja Pamela López. La también empresaria habría lanzado indirecta en redes sociales que no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes están atentos a lo que sucede en la vida de sus artistas.

Temas relacionados christian cueva Espectáculos instagram Pamela Franco Pamela Lopez

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Yarita Lizeth hace oficial su relación con el hijo de Dina Páucar y recibe su bendición: "Estamos felices"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

últimas noticias
Karibeña