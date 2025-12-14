Pamela López no descarta coincidir con Christian Cueva en el 'Tour Cervecero': "Trabajo es trabajo"

Pamela López volvió a acaparar la atención tras lanzar "La Clandestina" junto a su pareja Paul Michael, tema que muchos interpretaron como una indirecta para Christian Cueva. En paralelo, el futbolista anunció su 'Tour Cervecero' con Pamela Franco, lo que abrió la posibilidad de un cruce artístico, tema sobre el que López decidió pronunciarse sin rodeos.

Pamela López no descarta coincidir con Christian Cueva en el escenario

Pamela López apareció recientemente en El Reventonazo de la Chola, donde le preguntaron si estaría dispuesta a coincidir en un mismo escenario con Christian Cueva y Pamela Franco, considerando que los tres desarrollan proyectos musicales en paralelo y que sus giras podrían cruzarse en distintas ciudades del país.

"Quizás, con tu canción puedas hacer gira, y puedas coincidir con la gira del Cervecero, ¿te preocupa eso?", dijo la Chola y a lo que López sorprendió con su respuesta. "Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si es toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo".

En el set también estuvo presente Paul Michael, actual pareja de López, quien respaldó esa postura y evitó mostrar incomodidad ante la posibilidad de coincidir con Christian Cueva. El cantante coincidió con el mensaje de su pareja y remarcó que, en el ámbito artístico, las diferencias personales no deben interferir con los compromisos profesionales.

"Trabajo es trabajo", sostuvo, reafirmando que ambos continúan enfocados en sus proyectos musicales.

Chiclayo podría enfrentar musicalmente a Pamela López y Pamela Franco

La tensión mediática creció tras confirmarse que Chiclayo sería escenario de presentaciones paralelas de Pamela López y Pamela Franco, cada una con su pareja. Mientras López anunció su show en La Feria Club, se conoció que Christian Cueva y Franco también actuarán en la ciudad con su Tour Cervecero.

Este posible "cara a cara" artístico no pasó desapercibido para los comentaristas digitales. El creador de contenido Fernando fue uno de los que avivó la polémica al analizar el escenario desde una perspectiva comercial.

"Están facturando todos porque sabrás que mañana en Chiclayo van a estar ambas Pamelas con sus respectivas parejas, frente a frente. En una discoteca va a estar Pamela López junto a su colágeno Paul Michael y en la otra discoteca está Pamela Franco y Christian Cueva con su cervecero. Lo que tenemos que ver es cuál de las dos Pamela va a llenar, qué Pamela será la que llene (el local)", comentó.

Las críticas no tardaron en llegar. Desde la producción de ChimiChurri, una de sus integrantes cuestionó duramente el espectáculo de Pamela López y Paul Michael, destacando de manera favorable la propuesta de Pamela Franco.

"Pamela Franco por lo menos tiene voz, canta, da un buen espectáculo y quieran o no, el chato feo, tiene swing, cae bien, por eso la prensa y la gente lo siguen. Lamentablemente, Paul Michael es un estropajo y la López, mil veces prefiero Monique Pardo", lanzó sin filtros, generando reacciones divididas en redes sociales.

El debut musical de Pamela López y el inicio del 'Tour Cervecero' de Christian Cueva no solo marcaron nuevas etapas en sus carreras, sino que reavivaron el interés por su historia personal. Aunque ambos siguen sus caminos en escenarios distintos, Chiclayo se perfila como el primer punto de una posible coincidencia que atrae miradas.