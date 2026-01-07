Xiomy Kanashiro rompe su silencio tras mostrar foto en clínica junto a Farfán: "Estuve delicada de salud"

Xiomy Kanashiro preocupó a sus seguidores luego de publicar una foto desde una clínica, donde aparece recostada en una camilla y acompañada por Jefferson Farfán. La imagen generó muchas preguntas en redes sociales, por lo que la bailarina decidió romper su silencio y explicar qué fue lo que realmente ocurrió.

Xiomy Kanashiro revela que estuvo internada en clínica

Xiomy Kanashiro compartió un carrusel de fotos en Instagram mostrando cómo inició el 2026. Sin embargo, una de las imágenes llamó más la atención que el resto: Xiomy aparece en una clínica, mientras Jefferson Farfán está a su lado, lo que generó preocupación inmediata entre sus seguidores.

La publicación fue titulada "Dumpcito enero" y reunió distintos momentos personales de Xiomy durante la primera semana del año. En las fotos se ve a la bailarina celebrando fechas importantes, compartiendo con su familia y pasando tiempo con su suegra, con quien recibió el Año Nuevo y celebró su cumpleaños.

Todo parecía normal y lleno de momentos felices, hasta que apareció la imagen desde la clínica. En esta fotografía, Xiomy está recostada sobre una camilla, usando una bata médica y conectada a una vía intravenosa. A su costado se observa claramente a Jefferson Farfán, quien la acompañó durante ese momento delicado.

La imagen fue suficiente para que los comentarios se llenaran de mensajes de preocupación, apoyo y buenos deseos. Muchos usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de algo grave y qué había pasado con la bailarina.

Aunque en un inicio no dio detalles, la reacción fue tan grande que Xiomy decidió aclarar la situación. A través de los comentarios, la influencer respondió de forma directa y tranquila a quienes estaban preocupados.

Xiomy Kanashiro muestra foto en clínica acompañada de Jefferson Farfán. (Captura de pantalla)

"(¿Chinis y esa foto en clínica? Ya planeando bebecito) Estuve un poco delicada de salud pero ya estoy bien", escribió Xiomy, dejando en claro que el episodio ya fue superado y que no existe ningún peligro para ella.

Xiomy no dio detalles sobre el diagnóstico ni explicó las causas exactas de su internamiento. Sin embargo, sí dejó claro que recibió atención médica y que todo quedó como un susto pasajero.

Reacciones en redes destacaron cercanía con doña Charo

Tras la publicación del dumpcito de enero, varios usuarios en redes sociales no solo comentaron el estado de salud de Xiomy Kanashiro, sino que también pusieron el foco en una imagen donde aparece junto a doña Charo, madre de Jefferson Farfán. La foto llamó la atención por el ambiente familiar y generó múltiples reacciones positivas entre los seguidores de la pareja.

En los comentarios, varios usuarios resaltaron la buena relación entre Xiomy y doña Charo, destacando la cercanía que se aprecia en la imagen. Incluso, algunos mensajes hicieron referencia al respaldo familiar de Jefferson Farfán y al buen vínculo que existiría entre su madre y la influencer, un detalle que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca la vida personal del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro muestra buena relación con doña Charo. (Captura de pantalla)

"Si se lleva bien con tu mamá y tu mamá con ella, ahí es", "LA FOTO CON LA SUEGRIS", escribieron algunos usuarios.

En conclusión, la foto de Xiomy Kanashiro en una clínica acompañada de Jefferson Farfán generó alarma entre sus seguidores, pero la propia bailarina se encargó de aclarar la situación y llevar tranquilidad. Con un mensaje sencillo, confirmó que estuvo delicada de salud, pero que ya se encuentra bien, agradecida por el apoyo recibido y acompañada por Jefferson Farfán en un momento importante.