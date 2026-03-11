Piero Arenas confiesa que tuvo un pasado amoroso con Flavia López: "Sí tuvimos algo"

Desde que Flavia López ingresó a 'Esto es Guerra' fue vinculada con Patricio Parodi en una supuesta relación sentimental, pero también ha sido relacionada con Piero Arenas. Ahora, el chico reality está de regresó y decidió confesar la relación que tiene con la exreina de belleza.

Piero Arenas tuvo algo con Flavia López

En una entrevista con 'América Espectáculos', Piero Arenas respondió algunas preguntas luego de que se hiciera oficial su regreso al programa 'Esto es Guerra' y pidió disculpas por su comportamiento en los streaming. Así mismo, fue consultado sobre su vínculo con Flavia López, después que ella lo negara.

"En realidad sí tuvimos algo, salimos, tampoco de negarlo. Como lo dije una vez, ella compartía un certamen de belleza con una ex mía, en la cuál ella y yo hacíamos videollamada y mi ex escuchaba todo. Eso es lo que dijo Maricielo Gamarra, que fue una mala amiga con Camila (que no tenía códigos) eso fue por mí", expresó.

En ese sentido, el joven ha confirmado que sí tuvieron algunas salidas y encuentros con la modelo en el pasado. Además, señala que fue él quien llegó a presentar a todo al productor del programa reality y su actual círculo de amigos, incluido a Patricio Parodi.

"Bueno, después destilar a quien darle luz, no seas malo. A ella la conocen porque yo le presenté a Patricio, a Peter, yo le he presentado a todo el grupo", declaró.

¿Por qué ya no son cercanos?

Es así como el chico reality Piero Arenas también confirmó que actualmente no mantiene una cercanía con Flavia López. La razón por la cual se habrían separado y terminado cualquier vínculo se debió a su época de streaming donde aparentemente sus seguidores comentaron de forma un poco faltosa hacia la exreina de belleza que le causó mucha incomodidad y no la defendió.

"Creo que hubo un momento en mi stream, cuando yo hacía, lanzaron algunos comentarios un poco fuertes y yo no puse un alto. Ahí es donde creo que se quiebra toda la amistad y todo lo que se formó", agregó el joven.

De esta manera, Piero Arenas confirmó lo que se rumoreaba en 'Esto es Guerra', es que tuvo algo con la modelo Flavia López en el pasado y que no desea colgarse de ella, como lo señaló en alguna ocasión, ya que fue él quien le presentó a todos los compañeros del programa reality.