Christian Cueva reaparece con sus tres hijos tras supuesta separación de Pamela López y Paul Michael

Hace unos días, se reveló que Pamela López y Christian Cueva se reunieron cara a cara junto a sus abogados para llegar a conciliar sobre su divorcio. Después, la influencer pidió en televisión que el pelotero pase más tiempo con sus hijos y ahora, el 'Aladino' compartió fotos de su salida con sus pequeños.

¡Disfruta junto a sus hijos!

Por medio de sus redes sociales, Christian Cueva ha decidido compartir fotografías donde comparte con sus tres menores hijos en los juegos. Así mismo, le dedicó en cariñoso mensaje para los tres donde señala el gran amor que siente por cada uno de ellos.

Se puede observar cómo los tres niños comparten felices con el pelotero peruano. Al parecer, se habrían encontrado después de varios meses por algunos altercados con Pamela López al no poder coordinar una salida.

"Te amo princesita hermosa", escribió el pelotero para su hija menor, "Mi calidoso, te amo", le dedicó a su hijo y finalmente, a su hija mayor le escribió: "Mi princesa mayor te amo con toda mi alma".

Christian Cueva reaparece con sus tres hijos en sus historias

Pedido de Pamela López a Cueva

Durante su participación en el programa Mesa Caliente, Pamela López, relató, en una reciente reunión con abogados decidió informarle directamente al Cueva sobre su nuevo proyecto laboral. Aprovechó ese momento para pedirle que se acerque más a sus hijos y que aproveche el tiempo para fortalecer el vínculo con ellos mientras ella se encuentre participando en el reality.

"En la reunión, yo mencioné lo que iba hacer dije 'estoy trabajando, se me viene este proyecto y te pido que más que nunca acércate a tus hijos porque no me van a tener a mí para lidiar sus conflictos de hermanos. Te lo pido, te lo suplico por favor y trata de sanar esas heridas que dejaste'", declaró la influencer.

Es así como las influencer contó que formará parte de un reality de convivencia donde estará encerrada durante tres meses y no podrá ver a sus niños, pero será cuidados por su madre y su hija mayor. Por ello, pide al atención del futbolista para que pase más tiempo con sus hijos.

De esta manera, Christian Cueva habría llegado a un acuerdo para poder pasar tiempo con sus menores hijos este miércoles 11 de marzo. El 'Aladino' se luce muy feliz expresando el gran amor que siente por cada uno de ellos.