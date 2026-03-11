Chikipluna se quiebra por viaje a Punta Cana con su hija que le regaló Allison Pastor: "Vamos a ir juntas"

Katy Prado, conocida como Chikipluna, no pudo contener las lágrimas tras recibir un emotivo regalo de Allison Pastor. Luego de ganar la competencia "La dupla perfecta" de "Mande quien mande" junto a su hijo Lucas, la esposa de Erick Elera decidió cederle su premio: un viaje todo pagado a Punta Cana para la actriz cómica y su hija.

Chikipluna se emociona tras regalo de viaje a Punta Cana

Un momento lleno de emoción se vivió en el programa "Mande quien mande", cuando la actriz cómica Katy Prado, más conocida como Chikipluna, no pudo contener las lágrimas en pleno set. La artista recibió una sorpresa que nadie esperaba y que terminó conmoviendo a todos.

Todo ocurrió luego de la final del concurso "La dupla perfecta", donde Allison Pastor participó junto a su hijo Lucas. Aunque ella resultó ganadora, tomó una decisión que sorprendió a los conductores y al público.

Después de anunciarse el resultado del concurso, Allison Pastor contó que participar con su hijo había sido una experiencia muy especial para ambos. La actriz explicó que, más allá del premio, lo que realmente se llevaba era el recuerdo de haber compartido ese momento con su pequeño.

"Mira, la verdad que no, no los esperábamos. Como le dije a Lucas, igual, esto vívelo como una experiencia bonita, no importa ganar, disfrútalo. Yo quiero agradecer, la verdad, a la producción por esa experiencia tan bonita que me han regalado junto con mi hijo, porque más que una experiencia de baile para nosotros fue una experiencia bonita", comentó.

Luego vino la sorpresa. Allison contó que había conversado con su familia y decidió regalar el viaje a su compañera Chikipluna y a su hija Cayetana. La actriz explicó que lo más valioso son los recuerdos que se crean con los hijos.

"Viajar con tu hijo es una experiencia muy bonita. Y obviamente antes de tomar esta decisión, conversé con mi hijo, conversé con mi esposo y estamos totalmente de acuerdo. Así como yo me siento ganadora porque gané una experiencia con el baile, que hizo que mi hijo y yo nos unamos más, quiero que vivas la experiencia junto a tu hija y vas a tener el recuerdo más maravilloso", dijo.

La reacción de Chikipluna fue inmediata. La actriz cómica se mostró muy emocionada y agradeció el gesto con lágrimas en los ojos. El momento se volvió aún más especial cuando habló frente a todos los presentes. Luego, visiblemente emocionada, agregó unas palabras que conmovieron al público.

"Allison, de verdad, muchas gracias. Bueno, igual yo soy consciente y valoro mucho el talento de cada niño, porque de verdad todos nos hemos sacrificado y de lo cual todos hemos querido este premio. De verdad, feliz. Te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a irnos juntas", expresó.

La pequeña Cayetana también reaccionó con mucha emoción cuando le preguntaron por el viaje. Afirmó que nunca olvidará la experiencia.

"Sí, estoy feliz, emocionada. (¡Te vas a ir en avión, Cayetana! ¿Sabes que ese viaje no lo vas a olvidar nunca en tu vida?) No, nunca", dijo la niña.

En medio de sus problemas con Chikiplum por la pensión

A pesar de la alegría por el viaje, Chikipluna también contó que atraviesa un momento complicado en su vida personal. La actriz reveló que mantiene problemas con su expareja José Luis Chikiplum por temas relacionados con la manutención de su hija. Por ese motivo, decidió que el tema se resuelva por la vía legal.

"Siempre me he querido llevar bien con él, pero no hemos tenido una buena comunicación, no se puede y ojalá Dios permita por la prioridad de mi niña, pero lo demás, ya lo dejo", comentó. "Yo pienso una cosa, él piensa otra... Yo quiero que sea algo consciente, nada más eso. Y ya como no tenemos una buena comunicación, es mejor que ya los especialistas lo resuelvan", explicó.

En conclusión, el gesto de Allison Pastor fue uno de los momentos más emotivos del programa. Su decisión de regalar el premio demostró que a veces los mejores regalos no son materiales, sino las experiencias que se comparten con los hijos. Gracias a este detalle, Chikipluna y su hija Cayetana podrán viajar juntas y vivir una experiencia que, como dijo Allison, seguramente será un recuerdo para toda la vida.