'Chikiplum' reveló detalles del violento intento de asalto que sufrió: "Sacaron un arma y corrieron detrás"

El comediante José Luis Ríos, conocido como 'Chikiplum', vivió momentos de terror tras un intento de asalto en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el último jueves, cuando regresaba de una presentación circense con su agrupación. Delincuentes en una moto lineal lo interceptaron y atacaron su vehículo con piedras que destrozaron la luna trasera.

Chikiplum relata el violento intento de robo

En declaraciones al programa América Espectáculos, el humorista contó cómo ocurrió el ataque. Explicó que volvía de Collique luego de una función de circo con su proyecto artístico, la "Chikibanda", donde trabaja junto a compañeros de talla baja.

"Yo regresaba de Collique de un circo que va a los distritos... Estaba yo con mi proyecto que se llama la chikibanda y estaba con mis compañeros dos personas de talla baja igual que yo. De pronto estoy llegando ya a San Juan de Lurigancho para dejar a mis compañeros y por la zona que se llama Bayóvar vi a cuatro jóvenes y cuando pasé escucho un impacto en la parte de atrás. Entonces yo quise sobre parar y mi compañero me dice corre te quiere robar", relató.

El comediante detalló que, tras el primer impacto, escuchó otro golpe contra el vehículo. En ese momento, uno de sus acompañantes notó que uno de los sujetos había sacado un arma de fuego y que corrían detrás del auto con la intención de asaltarlos.

"Después escucho otro impacto y mi compañero me dijo que otro tipo había sacado el arma y estaban corriendo atrás de nosotros para robarnos, todos están asustados", agregó.

Ríos aceleró y logró salir de la zona pese a los daños materiales. Aunque el vehículo quedó afectado, lo más importante fue que ninguno resultó herido.

Se quiebra al hablar de su hija

Más allá del mal momento, Chikiplum también habló de su vida personal. El artista mantiene diferencias públicas con Katy Prado, madre de su hija, quien en el pasado lo denunció por pensión de alimentos. Sin embargo, al referirse a la menor, el comediante dejó de lado cualquier polémica y mostró su lado más sensible.

Su hija participó recientemente en un concurso de baile en el programa Mande Quien Mande, y el humorista no ocultó su emoción al verla en televisión.

"Me conmueve mucho porque siempre soñé que si a ella le llegara a gustar eso yo la voy a apoyar. Decirle que la quiero mucho y que papá sigue sacrificándose para lo que ella necesite", expresó con la voz entrecortada. Sus palabras reflejaron el compromiso que siente como padre, más allá de las dificultades personales que enfrenta.

El intento de asalto dejó a José Luis Ríos con un gran susto y daños materiales en su vehículo, pero también evidenció la vulnerabilidad que enfrentan artistas y ciudadanos en las calles. A pesar de la experiencia, el comediante continúa enfocado en su trabajo y en su proyecto artístico. Además, dejó claro que su mayor motivación sigue siendo su hija, a quien prometió apoyar incondicionalmente en cada paso que decida dar.