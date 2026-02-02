Erick Elera se despide de 'Mande quien mande' tras dos semanas al aire: "He aprendido mucho"

Erick Elera puso fin a su breve etapa como conductor de 'Mande quien mande' tras priorizar las grabaciones de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'. El actor y cantante aclaró que su salida del magazine de América Televisión responde únicamente a razones profesionales y descartó cualquier conflicto interno, pese a las especulaciones surgidas en redes sociales.

Erick Elera se despide de 'Mande quien mande' por motivos laborales

Erick Elera señaló que su decisión se debe únicamente a motivos profesionales y de agenda. Indicó que pensaba seguir en el programa hasta marzo, cuando inicialmente estaba previsto el inicio de las grabaciones de 'Al fondo hay sitio', pero un cambio inesperado en el cronograma adelantó el rodaje y modificó por completo su disponibilidad.

"Pensé que en marzo empezaban las grabaciones de la serie 'Al fondo hay sitio', pero este lunes arrancó y eso me va a quitar mucho tiempo", señaló el actor en entrevista para Trome, evidenciando que la exigencia del proyecto lo obligó a priorizar su participación en la ficción nacional.

En ese sentido, reconoció que asumir dos compromisos televisivos al mismo tiempo resultaba complicado, sobre todo tratándose de un programa en vivo.

"La chamba en el programa no es sencilla, por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas", agregó Elera, dejando en claro que la decisión se tomó tras evaluar el nivel de exigencia que demandan ambos formatos.

El actor había ingresado a 'Mande quien mande' como parte de una renovación en la conducción, compartiendo pantalla con Laura Huarcayo y 'La Carlota', personaje interpretado por Carlos Vílchez. Su participación se dio tras la salida de Mario Hart, y aunque fue breve, Elera destacó el aprendizaje obtenido durante su paso por el espacio televisivo.

"Para mí han sido dos semanas donde he aprendido mucho", comentó, agradeciendo la oportunidad brindada por la producción del programa.

Descarta conflictos y aclara su relación con Laura Huarcayo

Tras conocerse su salida, surgieron versiones que apuntaban a un posible enfrentamiento con Laura Huarcayo. Frente a ello, Erick Elera fue enfático en desmentir cualquier tipo de conflicto y aseguró que su retiro se dio en los mejores términos. El actor calificó como infundadas las especulaciones y defendió el clima laboral que vivió durante su estadía en el magazine.

"Es tonto decir que hemos tenido un problema, nada que ver. En ese sentido, están equivocados", manifestó, dejando claro que la convivencia con sus compañeros fue cordial y profesional.

Elera también recordó el entusiasmo con el que asumió este nuevo reto cuando fue presentado como parte del programa. En ese momento, no ocultó su satisfacción por explorar una faceta distinta a la actuación, agradeciendo tanto al canal como a la productora por la confianza depositada en él.

"Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV", declaró entonces. Aunque ahora se aleja de la conducción, el artista no descarta volver a asumir proyectos similares en el futuro, siempre que su agenda se lo permita.

La salida de Erick Elera de 'Mande quien mande' cierra una etapa breve, pero significativa, en su carrera televisiva. El actor priorizó su compromiso con 'Al fondo hay sitio' y dejó en claro que su decisión no responde a conflictos, mientras se enfoca en el regreso de la exitosa serie y evalúa nuevas oportunidades.