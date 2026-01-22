Erick Elera confirma que seguirá en 'Al fondo hay sitio' este 2026: "Empezamos a grabar a quincena de febrero"

El inicio de la temporada 2026 de Mande quien mande trajo una sorpresa para los televidentes con la incorporación de Erick Elera como nuevo conductor del magacín de América Televisión, junto a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. Su llegada generó entusiasmo, pero también dudas sobre su continuidad en Al fondo hay sitio, lo que llevó al actor a aclarar su situación profesional.

Erick Elera confirma que continuará en Al fondo hay sitio

Ante los rumores que circularon en redes sociales y portales de espectáculos sobre una posible salida de Al fondo hay sitio, Erick Elera decidió despejar cualquier especulación. En conversación con la web de América Espectáculos, el actor fue directo al confirmar que seguirá formando parte del elenco en la nueva temporada de la serie.

"Yo sigo en Al fondo hay sitio. Sigo todavía y vamos a ver qué ocurre", expresó el artista, dejando en claro que su ingreso a la conducción no implica un alejamiento del proyecto que lo ha acompañado durante varios años.

Además, Elera adelantó detalles importantes sobre el inicio de las grabaciones de la temporada 2026, señalando que estas comenzarán a mediados de febrero. El actor reconoció que deberá organizar cuidadosamente sus tiempos para cumplir con ambas responsabilidades, tanto en la televisión en vivo como en la ficción.

"Empezamos a grabar a quincena de febrero, entonces ahí voy a tener que dividirme o probablemente esté aquí solo un tiempo, quizás no solo el mes, sino un poco más, y después retome las grabaciones de la serie. Pero si se da, estoy feliz; total, estamos acá en el mismo canal", comentó.

Sus declaraciones dejaron entrever que, si bien su presencia en Mande quien mande es importante, su compromiso con Al fondo hay sitio se mantiene firme.

@rkt696 Erick Elera confirmó su permanencia en Al fondo hay sitio 2026 ♬ sonido original - rkt696

Erick Elera y su entusiasmo por ingresar a Mande quien mande

Sobre su debut como conductor, Erick Elera no ocultó su emoción. El actor explicó que la propuesta llegó en un momento clave de su carrera y que no dudó en aceptar, pues siempre tuvo interés en explorar el mundo de la conducción televisiva.

"En realidad no hubo mucho que pensar, siempre he querido también incursionar en el mundo de la conducción, así que acepté la propuesta; es una temporada de verano y bueno, estamos acá para chambear y para dar toda alegría también", señaló.

Asimismo, aclaró que no llega con la intención de competir con sus compañeros de set. Por el contrario, destacó su disposición para aprender tanto de Laura Huarcayo como de 'La Carlota', a quienes reconoció como figuras con amplia experiencia en el formato.

"Más que ganarle a mis compañeros, creo que aprender de ellos. Son capos en la conducción; la Carlota se sabe al derecho y al revés este programa, conoce y tiene toda la familiaridad con toda la gente de producción, así que es aprender de él y por ahí apoyarnos un poquito con la nota pícara", explicó.

@rkt696 Erick Elera sorprendió como nuevo jale de 'Mande quien mande' ♬ sonido original - rkt696

Con su ingreso a Mande quien mande, Erick Elera inicia una nueva etapa profesional sin dejar la actuación que lo consolidó en la televisión peruana. El actor aseguró que su participación en el magacín es compatible con su permanencia en Al fondo hay sitio, apostando por un 2026 lleno de retos.