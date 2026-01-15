¿En Perú o Brasil? 'Cachaza' sorprende al revelar cuándo y donde sería la boda con André Bankoff

Carol Reali, conocida como Cachaza, vive una etapa de felicidad tras comprometerse con el actor brasileño André Bankoff durante una romántica ceremonia frente al mar. El emotivo momento confirmó la solidez de su relación y despertó el interés de sus seguidores, a quienes la exchica reality decidió contarles detalles sobre la fecha.

Cachaza confirma cuándo y cómo será su boda con André Bankoff

La recordada participante de Esto es Guerra, vive su relación al 100% luego de que se comprometió luego de dos años de relación con André Bankoff. Ahora, Cachaza respondió las inquietudes de sus seguidores a través de la popular "cajita de preguntas" en su cuenta de Instagram, donde reveló nuevos detalles de su matrimonio.

Una de las consultas más recurrentes estuvo relacionada con la fecha de la ceremonia civil. "Holi, ¿para qué fecha más o menos están planeando su matrimonio civil?", le preguntaron. Sin dudarlo, la influencer confirmó que el enlace se realizará este 2026 y precisó: "Este año. Estamos viendo disponibilidad de fecha".

Con esta respuesta, dejó en claro que los planes ya están en marcha y que la boda se celebrará más pronto de lo que muchos imaginaban. Otra pregunta apuntó al lugar donde se llevará a cabo la unión, considerando que Cachaza divide su tiempo entre Lima y Brasil por temas laborales y personales.

"¿Tu matrimonio será en Brasil o en Perú amiga bella?", fue la interrogante. La exchica reality explicó que optaron por una ceremonia íntima y reservada. "Haremos un intimate civil wedding, algo muy íntimo, muy familiar y reservado, desde un lugar muy especial", comentó, sin revelar aún el país exacto, pero destacando que será un evento alejado de los reflectores.

Cachaza reveló cuándo y en qué país se casará con André Bankoff.

Cachaza disfruta Cusco junto a la familia de André Bankoff

En diciembre del 2025, Carol Reali mostró diversos momentos del viaje que realizó a la ciudad imperial junto a su prometido y sus suegros. En las imágenes se aprecia a la brasileña recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de Cusco y viviendo experiencias típicas de la zona.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su trayecto en el tradicional tren con destino a Machu Picchu, donde fueron recibidos con música brasileña, un detalle que la exchica reality no dudó en compartir con sus seguidores. Además, la pareja y sus familiares aprovecharon la estadía para degustar platos de la gastronomía peruana, demostrando su entusiasmo por la cultura local.

Reali también publicó una fotografía en la que aparece junto a la familia de André Bankoff posando en la ciudad inca, imagen que fue interpretada por muchos como una señal del fuerte vínculo que mantiene con su futura familia política. Si bien no es la primera vez que la pareja visita tierras peruanas, este viaje adquirió un significado especial debido a su reciente compromiso.

Para varios usuarios, esta podría ser una de las últimas visitas de Cachaza a Cusco antes de convertirse oficialmente en esposa, ya que la pareja se encuentra en plena etapa de planificación de su matrimonio.

En conclusión, Carol Reali atraviesa una etapa de plenitud personal y sentimental junto a André Bankoff, marcada por su compromiso y los preparativos de su boda. Con un matrimonio íntimo en camino, Cachaza vive uno de los momentos más felices de su vida mientras comparte con sus seguidores cada paso rumbo al altar.