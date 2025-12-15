'Cachaza' sorprende al viajar a Cusco junto a los padres de su prometido, André Bankoff

Carol Reali, conocida como 'Cachaza', volvió a llamar la atención tras reaparecer en el Perú junto a su pareja, el actor brasileño André Bankoff. La exchica reality compartió postales desde Cusco, donde disfrutó de los paisajes y la gastronomía, avivando además rumores sobre su próxima boda tras la reciente propuesta de matrimonio.

Cachaza disfruta Cusco junto a la familia de André Bankoff

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carol Reali mostró diversos momentos del viaje que realizó a la ciudad imperial junto a su prometido y sus suegros. En las imágenes se aprecia a la brasileña recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de Cusco y viviendo experiencias típicas de la zona.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su trayecto en el tradicional tren con destino a Machu Picchu, donde fueron recibidos con música brasileña, un detalle que la exchica reality no dudó en compartir con sus seguidores. Además, la pareja y sus familiares aprovecharon la estadía para degustar platos de la gastronomía peruana, demostrando su entusiasmo por la cultura local.

Reali también publicó una fotografía en la que aparece junto a la familia de André Bankoff posando en la ciudad inca, imagen que fue interpretada por muchos como una señal del fuerte vínculo que mantiene con su futura familia política. Si bien no es la primera vez que la pareja visita tierras peruanas, este viaje adquirió un significado especial debido a su reciente compromiso.

Para varios usuarios, esta podría ser una de las últimas visitas de Cachaza a Cusco antes de convertirse oficialmente en esposa, ya que la pareja se encuentra en plena etapa de planificación de su matrimonio.

Cachaza da detalles de su matrimonio

Hace unos meses en conversación con el programa América Hoy, la modelo contó que ella y su pareja ya planean casarse por civil el próximo año. La exchica reality comentó que ambos se encuentran enfocados en construir su hogar en Brasil, país donde desean establecerse definitivamente.

"Estamos viendo aún porque tenemos prioridades, queremos construir en Brasil, pero el civil sí o sí el otro año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es muy lindo de verdad", expresó emocionada.

Carol relató también cómo vivió el romántico momento en el que André le pidió matrimonio. Según dijo, aunque ambos ya habían conversado sobre la posibilidad de casarse, su pareja se encargó de preparar una pedida de mano completamente sorpresiva y especial.

"Fue un sueño, la verdad. Él es la persona ideal, un compañero de vida. La sorpresa la esperaba un poco porque sí habíamos hablado del tema y conversamos respecto a formalizar y casarnos. Él es un hombre muy correcto, siempre tuvimos claro lo que queríamos: hijos también y una familia", afirmó con una gran sonrisa.

El viaje de Carol Reali a Cusco no solo evidenció su cariño por el Perú, sino que también marcó una etapa clave en su vida personal. Acompañada de su prometido y de la familia de este, la exchica reality disfrutó de los encantos de la ciudad imperial mientras comparte con el público la felicidad que vive rumbo al matrimonio.