Precio del DÓLAR HOY, lunes 5 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano inicia una nueva semana sin sobresaltos. El dólar continúa mostrando un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que se ha sostenido desde el cierre del año pasado y que brinda previsibilidad a ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 5 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.358 soles para la compra y 3.368 soles para la venta, manteniéndose en los mismos niveles observados durante el último fin de semana.

Este escenario no resulta sorpresivo. Desde finales de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, moviéndose dentro de un rango muy ajustado, sin registrar subidas o caídas bruscas.

Durante los últimos días del año y el arranque de enero, el dólar se mantuvo prácticamente sin cambios. Incluso en jornadas consecutivas, el precio se repitió, reforzando la sensación de estabilidad en el mercado cambiario.

En el inicio del 2026, la demanda de dólares se ha mantenido moderada. Esto ha evitado presiones sobre el tipo de cambio, permitiendo que la cotización se mantenga controlada en los primeros días del año.

Precio del dólar del 1 al 5 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda estadounidense. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que alteren el mercado.

A nivel internacional, el reciente operativo militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ha generado nerviosismo en los mercados globales y cierta preferencia por activos refugio como el dólar, aunque analistas señalan que su impacto directo en el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano ha sido limitado y de corto plazo.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo. Permite organizar gastos, pagos y compromisos propios del inicio del año sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en el tipo de cambio.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones en las primeras semanas del año. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto.

Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los leves ajustes registrados no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja, consolidando un escenario de calma. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 5 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es verificar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el valor del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y a cuidar mejor tu dinero.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 5 de enero con una tendencia estable. La moneda estadounidense mantiene la calma en el mercado cambiario y ofreciendo un escenario de previsibilidad en el arranque de la semana.