Melcochita cuadra a Monserrat tras decir que no firmó a una de sus hijas: "¿Quién firmó, el vecino?"

En una reciente entrevista con el programa "Magaly TV: La Firme", Melcochita se enlazó en vivo para responder a los cuestionamientos de Monserrat Seminario, ya que su expareja le tiró fuertes dardos un día antes.

Melcochita expuso a Monserrat y la desmintió

Este jueves 5 de febrero, Magaly Medina le consultó en vivo a Melcochita lo siguiente respecto a las confesiones que tuvo Monserrat Seminario: "Ella me dijo fuera de cámaras que a tu hija segunda, Esperanza, tú no la has reconocido nunca, ¿por qué?", a lo que él respondió fuerte y claro.

De acuerdo con lo que declaró el sonero, él siempre ha cuidado y amado a cada una de sus hijas, e incluso no tuvo problemas en darle su apellido a Constanza pese a que biológicamente no es su hija.

"¿A quién no he firmado?, ahí si me amargo porque yo amo a Esperanza, a Cecilia y a Constanza, ella está mal. ¿Entonces quién le ha firmado, el vecino?, tienen mi apellido, mi firma . Ella para en todos los canales hablando, sigue dejándome mal, he escuchado lo que dice en las redes. Yo no puedo hablar mal de una mujer porque es madre, yo no entiendo. Yo lo único que quiero es el divorcio", expresó en su entrevista.

Melcochita se divorciará de Monserrat Seminario.

En esa misma línea, Melcochita aceptó que en una ocasión Monserrat Seminario llegó a agredirlo físicamente, pues le agarró del cuello en plena discusión y él se quedó asustado.

"Ella no es que me maltrataba, pero para que mis hijos no escuchen bulla o pleitos, me aguantaba. (¿De qué te aguantabas?) No es por hablar, pero un día me agarró del cuello y yo me quedé tranquilo, me aguanté para que se calmen las cosas . (¿por qué eran esos ataques físicos?) Yo nunca he hecho nada malo, discutíamos porque ella compraba un montón de víveres y al final se pudrían las cosas. Al final la mayoría de veces comíamos de la calle", agregó al respecto.

Monserrat llamó en vivo al programa

En medio de la entrevista de Melcochita con Magaly Medina, Monserrat Seminario llamó en vivo para encarar a su expareja, en donde terminaron "tirándose los trapitos sucios". Fue ahí donde el sonero recibió un mensaje a su celular de una de sus hijas menores, lo que sorprendió a todos.

"Mira lo que me escribe mi hija ahorita, dice: 'Papá, no me quiero ir de Lima. Mi mamá nos quiere llevar a Sullana, me quiero quedar contigo papá. Papá, ¿cuando mejores vas a regresar?, te extraño' . Acá está", leyó el cómico en vivo.

Melcochita recibe mensaje en vivo de su hija.

Fue ahí donde se escuchó que Monserrat Seminario le llamó la atención a su hija, algo que no le gustó para nada a Magaly Medina. "Tu papá está diciendo que tú le has escrito", se le escucha decir a Monserrat y la conductora le encaró en vivo: "No le digas eso, ¿cómo vas a encarar a tu hija porque le escribió a tu papá?, eso no hace una madre responsable. ¿La vas a castigar ahora porque le escribió a su papá?".

En conclusión, Melcochita ha confesado que su relación con Monserrat Seminario ha acabado de la peor manera, por lo que ahora solo espera su divorcio. Asimismo, el cómico relató que no tiene problemas si sus hijas deciden vivir con él, ya que solo quiere lo mejor para ellas.