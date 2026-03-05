Patricio Parodi minimiza la reacción de Flavia López tras besar a Rosángela Espinoza en reto: "Es el trabajo"

En el último programa de 'EEG' causó un gran revuelo luego de que Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se dieron un gran beso apasionado en frente de Flavia López. Ahora, el 'Pato' señaló que no tiene que dar explicaciones a nadie porque está soltero.

¿Qué dijo Patricio Parodi tras el beso a Rosángela?

En el último programa de 'Esto es Guerra', Patricio Parodi junto a Rosángela Espinoza tuvieron que realizar un reto de actuación y se besaron al finalizar. Esto causó un poco de incomodidad a Flavia López, quien habría estado en supuestas 'saliditas' con el 'Pato'. Ante esto, el chico reality señaló que son los demás quienes hacen el show y que solo se trata parte del trabajo.

"A Flavia López, la han tapado ¿No viste la cara?", le preguntó el reportero, y Patricio dijo: "Está haciendo la escena, pero yo creo que la gente va a inventar, va a hacer su show, creo que es nuestro trabajo, creo que más de una vez había mucha escena de beso, la otra vez tocó ahí a Rosangela con Gabriel y así como la otra vez me tocó con Flavia, ahora me tocó con Rosangela y dentro de todo tratamos de hacerlo bien".

En otro momento, afirma que no tiene que darle ninguna explicación a Flavia López porque no tienen una relación más que solo amistad y lo puede entender como cualquier otro compañero del set de TV.

"(¿No tiene nada que explicarle?) No quiero, o sea, no hay que decir, espero que Flavia, así como Flavia lo puede entender Jota lo puede entender, Karen lo puede entender, cualquier persona puede entender, es el trabajo", señaló.

¿Cómo se sintió Flavia López?

La joven modelo estuvo en el programa digital 'Sin más que decir', donde le consultaron sobre su reacción al ver a Patricio Parodi besándose con Rosángela Espinoza. Antes de la llegada de Flavia López, el 'Pato' y Rosángela fueron vinculados de manera sentimental, pero ahora les pidieron realizar un reto de actuación donde se besaban.

"No tengo nada que opinar, fue un reto de actuación. Yo traté de hacer ningún gesto ni nada porque después iban a malinterpretar las cosas, fui neutra. (¿Te sentiste cómoda?) No, fue incómodo. Tú escoges si decides hacerlo o no", expresó la joven.

De esta manera, Flavia López minimiza el beso de Patricio Parodi con Rosángela Espinoza como parte del trabajo, aunque podría negarse. De igual forma, el 'Pato' señaló que no tiene que dar explicaciones a nadie porque está soltero.