Paul Michael no descarta tomar unas chelas con Christian Cueva en el futuro: "En algún momento"

La relación de Pamela López con el joven cantante Paul Michael, hizo que el chico saltara a la fama en la farándula peruana. Ahora que forma parte de un grupo de salsa, reveló que no tendría ningún problema en conocer e incluso, tomar unas chelas con el padre de los hijos de su pareja, Christian Cueva.

Tomaría unas chelas con Christian Cueva

Durante una entrevista en el programa 'Préndete', el grupo Combinación de la Habana llegó para hablar sobre su más reciente éxitos musical de la mano de Paul Michael como nuevo integrante. Es así como le realizaron algunas preguntas sobre Pamela López y su relación con Christian Cueva, ex de su pareja.

Es así como le consultaron al joven cantante de salsa si aceptaría tomar unas cervezas de forma casual con el 'Aladino'. Como se conoce, el pelotero es muy fanático de las bebidas alcohólicas y la actual pareja de Pamela López, señaló que tendrá que pasar en algún momento cuando se arreglen los problemas.

"¿Tomarías unas chelitas con Christian Cueva?", le preguntaron, y dijo: "Eso no lo descarto porque él es el papá de los hijos de Pamela y yo a sus hijos los amo mucho. En algún momento, van arreglar sus problemas, en algún momento va tener que conocerme, va tener que verme porque yo voy a estar ahí con ella. Hablándote maduramente, me lo voy a cruzar"

¿Paul Michael cantaría con Pamela Franco?

Durante otro momento, le preguntaron a Paul Michael si aceptaría realizar una colaboración musical con Pamela Franco, la actual novia de Christian Cueva. En ese sentido, el cantante decidió guardar su distancia con la artista de cumbia y señaló que no aceptaría.

Como se recuerda, Pamela Franco fue la persona con quien el 'Aladino' engañó a Pamela López cuando estuvieron casados y fue una de las razones del fin de su matrimonio. Ahora, la cantante de cumbia y el pelotero llevan juntos más de un año, pero para el cantante de salsa sería una falta de respeto a la 'KittyPam' si canta con Franco.

"¿Aceptaría un feta con Pamela Franco?", le preguntaron, y Paul Michael respondió: "No, por respeto a mi actual pareja. No todo en esta vida es marketing y dinero".

De esta manera, Paul Michael señala que sí aceptaría llevar una buena relación con Christian Cueva porque es el padre de los hijos de su pareja, Pamela López. Aunque señala que no se relacionaría con Pamela Franco por respeto a la influencer.