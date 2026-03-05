¿Alejandra Baigorria se casó por bienes separados con Said Palao?: Esto respondió la empresaria

El pasado 26 de abril de 2025, Alejandra Baigorria se casó con Said Palao luego de varios años juntos en la iglesia San Pedro, en el centro de Lima. Sin embargo, su relación ha estado llena de críticas, ya que algunos consideran que la empresaria estaría "manteniéndolo".

¿Ale se casó por bienes separados?

Durante una invitación al pódcast "Sin más qué decir", Alejandra Baigorria fue consultada directamente sobre su matrimonio con Said Palao y Dafonseka, quiso saber si la 'Gringa de Gamarra' firmó un acuerdo de bienes separacos cuando se casó con el exchico reality. Ante ello, la empresaria evitó responder directamente sobre el tema.

"Tengo un proyecto que está por salir. Yo tengo 6 años de relación ( ¿El matrimonio fue con bienes separados?) Eso será en la siguiente edición, lee bien tu pauta. (Lo respondes al final) Ese es otro bolo ya te dije", fue la tajante respuesta de Alejandra.

Cabe mencionar que ya anteriormente se le consultó a Alejandra Baigorria sobre este tema, cuando hizo una colaboración con la tiktoker Moca, en donde le preguntaron si realmente Said Palao era un "mantenido" como algunos dicen.

"Ahora cuando la gente me dice que yo lo mantengo, yo puedo ser todo lo que quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Tú sabes cuánto gana un sueldo un guerrero?, ¿tienes idea?, ¿cómo van a decir que no tiene plata?", cuestionó la empresaria en vivo.

Baigorria gana más que Said

En una oportunidad, Alejandra Baigorria salió al frente para aclarar cómo se manejan las finanzas dentro de su matrimonio. La empresaria aseguró que cada uno administra su propio dinero y que no existe dependencia económica en la relación. Incluso, reconoció que actualmente sus ingresos son mayores que los de su esposo, poniendo fin a las especulaciones que circulaban sobre ese tema.

Como se sabe, Alejandra Baigorria ha desarrollado una faceta empresarial ligada principalmente al rubro de la moda. La exchica reality cuenta con su propia marca de ropa femenina, que comercializa a través de tiendas en galerías comerciales —principalmente en el emporio textil de Gamarra— y mediante plataformas digitales como Instagram. Además, complementa sus ingresos con campañas publicitarias y colaboraciones con distintas marcas, aprovechando su presencia mediática.

En conclusión, pese a que Alejandra Baigorria en el pódcast a la que fue invitada no quiso revelar si realmente se había casado por bienes separados con Said Palao, ya anteriormente sí lo confirmó en una transmisión en vivo. No obstante, se sabe que la' Gringa de Gamarra' genera más ingresos que su pareja, ya que siempre se la ve en diferentes proyectos personales y negocios.