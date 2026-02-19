Said Palao revela curioso pedido de su hija ante futuro embarazo de Alejandra Baigorria: "Lo vamos a buscar"

Said Palao sorprendió al contar detalles íntimos sobre sus planes de ser padre junto a Alejandra Baigorria. El chico reality confesó que ambos están ilusionados con la idea de agrandar la familia y que su hija es quien está más entusiasmada con la llegada de un nuevo bebé.

Said y Alejandra Baigorria tienen la ilusión de convertirse en padres

Said Palao volvió a referirse al tema del embarazo de Alejandra Baigorria y explicó que no se trata de una decisión improvisada, sino de algo que vienen evaluando con calma y responsabilidad. La pareja quiere que todo se dé en el mejor momento.

El chico reality contó que Alejandra incluso ya se está preparando físicamente para ese posible embarazo. La empresaria viene cuidando su salud y siguiendo recomendaciones médicas.

"Se estaba haciendo los exámenes para para ver de qué manera sacarse las pastillas, ponerse vitaminas para tal vez este ver cómo hacer para que sea más fácil este que salga embarazada. Pero al final está como cañón, solo tiene que dejar las pastillas y bacán", explicó Said a "Más Espectáculos".

Cuando le consultaron si la noticia podría llegar pronto, el deportista fue prudente. Señaló que estos procesos toman tiempo y que no quieren presionarse.

"(¿En cualquier momento nos dan la noticia?) No sé si cualquier momento porque dos meses, tres meses, 4 meses, no saben, pero ojalá que sea pronto", comentó, dejando ver su emoción.

Hija de Said Palaao es la más emocionada con la llegada del bebé

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el pedido que le hizo su hija sobre el futuro bebé. Según contó Said, la pequeña ya está muy ilusionada y hasta ha dejado claro que prefiere un hermanito.

"(Tu hijita, ¿qué te dice? ¿Te pide también el hermanito?) Sí, hermanito, no quiere hermanita, dice. Sí, no quiere hermanita, pero nada, también está contenta, contenta. Sí, lo vamos a buscar y esperemos que sea pronto, pues", relató, mostrando el lado más familiar de esta nueva etapa.

Además, Said también reflexionó sobre su relación con Alejandra y cómo han evolucionado con los años. Para él, formar una familia es un paso natural después de tanto tiempo juntos.

"Sí, yo ya, pues ya pasaron. Yo tengo casi 6 años con con Ale, ya nos hemos casado, hemos sido novios, hemos sido enamorados. Ya ¿qué más? Claro, es momento, obviamente", señaló.

El chico reality también dejó en claro que ambos están abiertos a buscar el bebé en cualquier momento si todo se da bien. La ilusión está presente en casa y el ambiente familiar sería clave en esta decisión.

En conclusión, Said Palao y Alejandra Baigorria atraviesan una etapa llena de ilusión y estabilidad en su relación. Mientras evalúan convertirse en padres, la hija de Said ya vive con entusiasmo la idea de tener un hermanito, dejando ver que la familia está más unida que nunca y preparada para un posible nuevo integrante.