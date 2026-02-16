RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Da detalles!

Alejandra Baigorria revela que Said Palao está muy emocionado por ser padre otra vez: "Está desesperado"

En una entrevista, Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que su esposo Said Palao es el más desesperado por convertirse en padre nuevamente.

Alejandra Baigorria revela que Said Palao está desesperado ser padre
Alejandra Baigorria revela que Said Palao está desesperado ser padre (Composición Karibeña)
16/02/2026

Hace unos días, Alejandra Baigorria ha revelado que está llevando un proceso para poder salir embarazada junto a su esposo Said Palao. Ahora, la joven empresaria ha revelado que el chico reality es el más entusiasmado en tener un hijo juntos.

Said Palao desesperado por un hijo con Alejandra

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la empresaria Alejandra Baigorria estuvo hablando sobre su proceso para poder convertirse en madre este año. Es así como terminó contando que es su esposo la persona más emocionada de que salga embarazada y que incluso, desea tener un hombrecito.

"Él está feliz, él ya quería hace rato, me decía que deje las pastillas, pero yo quería que el doctor me diga que ya. Yo soy más perfeccionista, él es como que está desesperado. Aunque ustedes no crean él es el más desesperado por su hijo y que sea hombre, pero que salga lo que Dios quiera", expresó. 

En otro momento, también contó sobre todo el proceso que está llevando junto a su doctor para salir embarazada. Además, ha contado que lleva una alimentación sana.

"Ya estoy tomando unas pastillas para prepararme, todo lo que me ha dicho el doctor y ya, comenzamos. Creo que en un par de mesecitos estaríamos buscando y bueno. Yo soy una mujer sana, que se suplementa muy bien, se alimenta muy bien, duerme muy bien... definitivamente sentí que eso podía ayudar, pero no me esperé que fuera tan alto mi nivel de ovulación", señaló.

Pamela López sorprende al 'CASARSE' con Paul Michael: "Te amo con todo mi corazón"
Lee también

Pamela López sorprende al 'CASARSE' con Paul Michael: "Te amo con todo mi corazón"

Sobre Hugo García e Isabella Ladera

En otro momento, la exchica reality también comentó sobre Hugo García, quien se convertirá en padre en unos meses por primera vez y al lado de Isabella Ladera, una joven que conoce hace menos de un año.

"Algo sabíamos, pero como buenos amigos siempre manteniendo la privacidad, respetando. Recién hace menos de una semana nos hemos enterado y nada, han sido poquitos días en que nos hemos tenido que morder la lengua. Estoy super feliz por él, está super contento y eso es lo importante. Hugo va a ser un excelente papá y siempre un bebé es una bendición, le tocó formar su familia y está bien", resaltó.

Joven es captado recogiendo las cosas del auto de Laura Spoya tras el accidente ¿Es su nuevo saliente?
Lee también

Joven es captado recogiendo las cosas del auto de Laura Spoya tras el accidente ¿Es su nuevo saliente?

De esta manera, Alejandra Baigorria revela que está emocionada por convertirse en madre, pero Said Palao está aún más desesperado por serlo y tener un hijito juntos. Es así como cuenta que viene llevando todos los procesos para poder hacerlo realidad este año. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria desesperado hijo padre Said Palao

Siga leyendo

Lo Más leído

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Hermanos de Muñequita Milly enfrentan a viudo por homenajes y él responde: "Están mintiéndole a la gente"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

María Pía Vallejos no quiso hablar de su relación con Gustavo Salcedo tras ser negada: "Pregúntenle a él"

últimas noticias
Karibeña