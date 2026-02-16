Alejandra Baigorria revela que Said Palao está muy emocionado por ser padre otra vez: "Está desesperado"

Hace unos días, Alejandra Baigorria ha revelado que está llevando un proceso para poder salir embarazada junto a su esposo Said Palao. Ahora, la joven empresaria ha revelado que el chico reality es el más entusiasmado en tener un hijo juntos.
Said Palao desesperado por un hijo con Alejandra
En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la empresaria Alejandra Baigorria estuvo hablando sobre su proceso para poder convertirse en madre este año. Es así como terminó contando que es su esposo la persona más emocionada de que salga embarazada y que incluso, desea tener un hombrecito.
"Él está feliz, él ya quería hace rato, me decía que deje las pastillas, pero yo quería que el doctor me diga que ya. Yo soy más perfeccionista, él es como que está desesperado. Aunque ustedes no crean él es el más desesperado por su hijo y que sea hombre, pero que salga lo que Dios quiera", expresó.
En otro momento, también contó sobre todo el proceso que está llevando junto a su doctor para salir embarazada. Además, ha contado que lleva una alimentación sana.
"Ya estoy tomando unas pastillas para prepararme, todo lo que me ha dicho el doctor y ya, comenzamos. Creo que en un par de mesecitos estaríamos buscando y bueno. Yo soy una mujer sana, que se suplementa muy bien, se alimenta muy bien, duerme muy bien... definitivamente sentí que eso podía ayudar, pero no me esperé que fuera tan alto mi nivel de ovulación", señaló.
Sobre Hugo García e Isabella Ladera
En otro momento, la exchica reality también comentó sobre Hugo García, quien se convertirá en padre en unos meses por primera vez y al lado de Isabella Ladera, una joven que conoce hace menos de un año.
"Algo sabíamos, pero como buenos amigos siempre manteniendo la privacidad, respetando. Recién hace menos de una semana nos hemos enterado y nada, han sido poquitos días en que nos hemos tenido que morder la lengua. Estoy super feliz por él, está super contento y eso es lo importante. Hugo va a ser un excelente papá y siempre un bebé es una bendición, le tocó formar su familia y está bien", resaltó.
De esta manera, Alejandra Baigorria revela que está emocionada por convertirse en madre, pero Said Palao está aún más desesperado por serlo y tener un hijito juntos. Es así como cuenta que viene llevando todos los procesos para poder hacerlo realidad este año.