Andrés Hurtado reaparece en audiencia y cuestiona su prisión al juez del caso: "Es totalmente injusto"

Andrés Hurtado reapareció este lunes en una audiencia judicial por el proceso que enfrenta por presunto tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos. Desde el penal de Lurigancho, donde cumple más de un año de prisión preventiva, el exconductor participó en una audiencia de control de plazo solicitada por su defensa y por los abogados de otros dos investigados.

Hurtado cuestiona el proceso ante el juez

La sesión la dirigió el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien escuchó a las partes y anunció que evaluará los argumentos antes de emitir una resolución. Durante la audiencia, Andrés Hurtado tomó la palabra y manifestó su desacuerdo con el proceso. Incluso aseguró ante el magistrado que su defensa no ha presentado recursos contra decisiones previas.

"Desde el día uno que usted ordenó a que yo esté aquí en este recinto, (...) mis abogados nunca han apelado a nada de lo que usted ha dicho. (Me dio) ocho meses más (de medida cautelar), nunca se ha apelado a nada de lo que ha dicho. El fiscal pide teléfono, el fiscal pide esto, el fiscal pide lo otro... Nunca nos hemos puesto a nada", afirmó.

Hurtado remarcó que su equipo legal no se opuso a las ampliaciones solicitadas por el Ministerio Público ni a los requerimientos fiscales. En esa línea, recordó que el 26 de enero, según su posición, vencieron los plazos de la investigación preparatoria.

"Me parece totalmente injusto que nosotros no hayamos apelado nunca a nada sobre las órdenes que usted ha dado", manifestó, insistiendo en que el vencimiento del plazo debía respetarse como parte del "debido proceso".

El juez escuchó sin interrumpir y tomó nota de los argumentos. Mientras tanto, las defensas insistieron en que la investigación habría concluido el 26 de enero de 2026 y solicitaron que se declare improcedente el pedido de reposición presentado por la Fiscalía.

El abogado Elio Riera, defensor de Hurtado, sostuvo que el requerimiento fiscal "por forma y por fondo no corresponde" y pidió "que en este estadio se debata el control de plazo conforme a la ley". A esta postura se sumaron las defensas de la fiscal Elizabeth Peralta y del empresario Javier Miu Lei, también implicados en la investigación.

Fiscalía defiende vigencia de la investigación

Por su parte, el Ministerio Público rechazó los cuestionamientos y defendió la validez de su actuación. La Fiscalía sostuvo que el plazo para presentar el requerimiento de reposición se computa desde la notificación judicial recibida el 2 de febrero de 2026.

"El plazo para la presentación de nuestro requerimiento de reposición está dentro del marco de los cánones que da respecto de las notificaciones y las veinticuatro horas que señala la ley", indicó la representación fiscal.

Además, precisó que una investigación no culmina de manera automática con el vencimiento de un plazo, sino mediante una disposición expresa. La Procuraduría Pública respaldó esa posición y rechazó que se declare la nulidad de los actos realizados después de la fecha señalada por las defensas.

El juez Juan Carlos Checkley informó que analizará los argumentos expuestos por ambas partes antes de emitir su decisión. Asimismo, confirmó que las partes ya fueron notificadas sobre el requerimiento fiscal materia de debate.

La audiencia evidenció las posturas enfrentadas en el proceso contra Andrés Hurtado y los otros investigados. La defensa afirma que los plazos ya vencieron y que se vulnera el debido proceso, mientras la Fiscalía sostiene que sus actuaciones siguen vigentes y legales. Ahora, el juez deberá decidir el rumbo inmediato de un caso que mantiene al exconductor en prisión preventiva.