Abogado de Andrés Hurtado sobre la vida de lujo de sus hijas en EE. UU.: "No tiene relación con el caso"

El conductor Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', permanece privado de su libertad pese a que su defensa solicitó su liberación inmediata. En una reciente entrevista en vivo con el programa 'América Hoy', su abogado, Elio Riera, explicó que el proceso judicial continúa en curso y detalló los motivos por los que aún no se ha ejecutado la liberación del exconductor.

Abogado explica situación de Hurtado

Durante su participación en el programa, Janet Barboza le preguntó a Riera por qué no se ha ejecutado la solicitud de liberación de Hurtado. El abogado precisó que existen dos investigaciones abiertas y que la defensa no ha interpuesto oposición a la solicitud, ya que se busca que los hechos se esclarezcan antes de cualquier decisión judicial.

"Algunos medios han dado información equivocada. Este pedido de levantamiento de las comunicaciones nunca fue observado ni opuesto por la defensa, porque buscamos que se aclaren los hechos. La Fiscalía pidió identificar con quiénes se ha comunicado para verificar si hubo alguna acción ilegal, pero la defensa no se ha opuesto, ya que no creemos que una llamada tenga relación con algo delictivo", explicó Riera.

La conductora Ethel Pozo también le preguntó sobre la situación de las hijas de Hurtado, Jossety y Gennesis, quienes viven en Estados Unidos con un estilo de vida acomodado. Riera fue categórico al señalar que la investigación no involucra a sus hijas ni sus ingresos.

"En principio, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha identificado nada irregular. Las señoritas no están siendo investigadas y los ingresos que generen con su propio esfuerzo no forman parte de esta investigación", aclaró.

Plazos para la liberación

Consultado sobre cuándo podría salir libre Andrés Hurtado, Elio Riera indicó que el plazo aproximado sería entre cuatro y cinco meses, dependiendo del avance de las investigaciones. El abogado explicó que un juez dictó prisión preventiva y que la Fiscalía continúa con sus diligencias, por lo que será necesario esperar a que se complete este proceso antes de considerar su liberación.

"Somos respetuosos, que Fiscalía investigue", sentenció Riera.

El caso de Andrés Hurtado continúa generando atención mediática, y la defensa ha reiterado la importancia de separar la situación legal del conductor de la vida privada de sus familiares. Por el momento, el conductor permanece tras las rejas, mientras su equipo legal asegura que el proceso sigue su curso y confía en que la justicia esclarezca los hechos.