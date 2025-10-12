Andrés Hurtado continuará recluido en penal de Lurigancho: PJ ratificó prisión preventiva por 18 meses

El conductor de televisión Andrés Hurtado permanecerá recluido en el Penal de Lurigancho. El Poder Judicial ratificó la vigencia de la prisión preventiva por 18 meses que se le impuso en el marco de la investigación por presuntas coordinaciones ilícitas con la suspendida fiscal superior de Lavado de Activos, Elizabeth Peralta.

Juez confirma medida de prisión preventiva

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria ratificó la medida restrictiva contra el popular presentador, conocido como 'Chibolín'. Hurtado afronta una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, acusaciones que lo vinculan con un posible intercambio de favores y pagos ilegales.

El magistrado revisó de oficio la medida impuesta el pasado 2 de octubre de 2024 y determinó que sigue siendo adecuada para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial. Según su evaluación, los elementos presentados por el Ministerio Público mantienen vigencia y justifican la prisión preventiva.

"La medida coercitiva resulta idónea pues asegura la presencia del imputado Hurtado Grados en el proceso; en conclusión, luego de la evaluación de los presupuestos establecidos en el CPP, no se cuenta con razones que justifiquen una medida menos gravosa en favor del imputado Hurtado Grados. Por el contrario, se mantienen vigentes las que inicialmente sustentaron la prisión preventiva por el plazo de dieciocho meses", señaló el juez Checkley en su resolución.

De esta forma, el Poder Judicial busca garantizar el desarrollo del proceso sin riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, mientras la Fiscalía Suprema continúa reuniendo pruebas sobre los presuntos actos ilícitos.

Ratifican la vigencia de la prisión preventiva de Andrés Hurtado.

¿Por qué se le investiga a Andrés Hurtado?

La Fiscalía Suprema investiga a Andrés Hurtado por su presunta participación en el pago de una coima gestionada por el empresario Javier Miu Lei. Según la tesis fiscal, el dinero habría sido entregado con el objetivo de recuperar unas barras de oro incautadas por el Ministerio Público a la empresa de Miu Lei en el año 2020.

Además, el exconductor enfrenta una segunda investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en favor del futbolista Roberto Siucho. Este caso se remonta a 2019, cuando Siucho buscaba renunciar a la nacionalidad peruana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. La Fiscalía sostiene que Hurtado habría intervenido irregularmente para favorecer el trámite del jugador.

El juez consideró que las pruebas reunidas hasta el momento justifican mantener la medida restrictiva, ya que existe riesgo de obstaculización del proceso si Hurtado obtiene su libertad. Por ese motivo, el magistrado resolvió confirmar los 18 meses de prisión preventiva y la continuidad de la investigación preparatoria en su contra.

Con esta resolución, Andrés Hurtado continuará recluido en el Penal de Lurigancho mientras se desarrollan las investigaciones. El Ministerio Público sostiene una investigación preparatoria por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, delitos que podrían acarrear penas severas de comprobarse su participación.