Abogado de 'Chibolín' explica por qué sigue preso pese a orden de libertad: "Tenemos un gran avance"

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', continúa tras las rejas a pesar de que el Poder Judicial ordenó su liberación inmediata. En una entrevista en vivo con "América Hoy", su abogado, Elio Riera, aclaró la situación y reveló que el proceso legal sigue en marcha. ¿Qué dijo? Te contamos.

Abogado de 'Chibolín' detalla por qué continúa en prisión

El popular conductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', continúa tras las rejas a pesar de que el Poder Judicial ya había ordenado su liberación. Su abogado, Elio Riera, se conectó en vivo con el programa "América Hoy" para explicar los motivos y dejar en claro que todavía hay un proceso pendiente.

Janet Barboza, conductora del programa, preguntó la razón por la cual no se ha ejecutado la libertad de Andrés Hurtado. El abogado del exconductor de TV detalló que existen dos investigaciones en curso.

"En efecto tenemos dos prisiones preventivas. La primera ha sido desestimada, en este caso, por el Poder Judicial. Consideramos que es un gran avance. Próximamente se llevará a cabo la segunda diligencia de prisión preventiva, donde confiamos en obtener un pronunciamiento favorable", señaló el letrado, quien confía en que pronto su cliente podrá recuperar la libertad.

Riera confirmó que el primer mandato, relacionado con el caso Siucho, ya fue levantado. Sin embargo, existe una segunda investigación que lo mantiene detenido.

"En esta primera prisión preventiva por el caso Siucho, el señor magistrado requirió a Fiscalía 'preséntenle medios probatorios'. Sin embargo, Fiscalía no ha cumplido con ello. Y en realidad es correcto, porque no existen mayores elementos que vinculen al señor Andrés Hurtado", explicó el abogado.

Este segundo proceso está vinculado al empresario Javier Miu Lei y a la fiscal superior Elizabeth Peralta, ambos investigados por presunto tráfico de influencias. El 2 de octubre de 2024 se dictó para Hurtado 18 meses de prisión preventiva, que estarían vigentes hasta marzo de 2026, mientras que Peralta y Miu Lei afrontan comparecencia con restricciones.

El juez ordenó su libertad

El Poder Judicial, a través del juez Walther Huayllani Choquepuma, ya había dispuesto la liberación inmediata de Hurtado por el vencimiento del primer mandato de prisión preventiva.

"Ordena la inmediata libertad del ciudadano Andrés Avelino Hurtado Grados por vencimiento del mandato de prisión preventiva, siempre que en su contra no obre mandato de detención vigente...", señala la resolución emitida el 18 de septiembre de 2025.

Pero esta medida solo aplica para la primera investigación. El propio abogado recalcó que la prisión preventiva no significa culpabilidad ni inocencia, solo busca asegurar la investigación mientras se recogen pruebas.

"En la prisión preventiva no discutimos inocencia o culpabilidad. Discutimos si existen elementos para que el investigado sea restringido de su derecho a la libertad mientras que se investiga. Todavía no estamos en fase de juicio", destacó.

Además, reveló que confían en un fallo a favor tras evaluar la segunda prisión preventiva. Riera se mostró optimista de cara a lo que viene.

"Lo que propone la defensa para ambas prisiones preventivas es que no es necesario que el señor Andrés Hurtado esté privado de su libertad para que Fiscalía investigue. Ya tenemos un gran avance, que es un primer proceso, y en las próximas semanas se discutirá el segundo, donde encontraremos la misma línea", comentó.

En conclusión, tras el vencimiento de la primera prisión preventiva, el recordado Andrés Hurtado 'Chibolín' seguirá esperando en el penal hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre la segunda orden de detención. Su defensa espera que, tal como ocurrió con el primer caso, las autoridades concluyan que no hay pruebas suficientes para que permanezca en prisión.