¿Serrucho? Tula Rodríguez habla sobre la posibilidad de reemplazar a Maju Mantilla en 'Arriba mi gente'

Tula Rodríguez habló sobre la posibilidad de reemplazar a su amiga Maju Mantilla en la conducción del programa Arriba mi gente tras las acusaciones de infidelidad que hizo Gustavo Salcedo contra la exreina de belleza. Además, aprovechó la ocasión para asegurar que cree en la versión de Maju.

¿Tula serruchará a Maju en Arriba mi gente?

La exvedette concedió una entrevista a un diario local, en la que reafirmó que Maju es muy amiga suya, ya que trabajaron juntas muchísimo tiempo. Además, dijo que también tiene un buen concepto de su esposo, Gustavo Salcedo, a quien calificó como respetuoso, "súper caballero" y buen padre.

Sin embargo, aclaró que no podría poner las manos al fuego por su amiga, pero realmente le cree cuando dice que no ha sido infiel. "No voy a poner las manos al fuego. Por nadie voy a dar mi vida, mi cuerpo, mi alma, sólo por mi hija. Pero si Maju dice que no, es no", agregó.

Por otro lado, se refirió a los rumores de que Maju abandonaría la conducción de Arriba mi gente para centrarse en arreglar sus problemas familiares y ver por su divorcio. Tula dejó claro que no piensa ser la usurpadora del puesto de su amiga y que le gustaría más bien empezar un proyecto desde cero.

" No (la voy a reemplazar). Si voy a estar en algún programa, me gustaría hacer algo pensando en mí. No quiero tapar a nadie ni le voy a quitar el trabajo a nadie", dijo.

Finalmente, Tula confesó que próximamente volverá a trabajar en América TV en una telenovela de Michelle Alexander, y al ser consultada sobre la posibilidad de grabar con Ethel Pozo, dijo que le gustaría trabajar con actores formados que ya conozca.

Maju viaja fuera de Lima

Maju Mantilla, decidió alejarse de Lima en medio de las especulaciones sobre su vida personal. El 13 de septiembre compartió en su cuenta de Instagram imágenes desde Zorritos Bungalows, el hospedaje que administra junto a su esposo Gustavo Salcedo en Tumbes. Esta aparición en la playa ocurrió mientras la prensa seguía de cerca los rumores de una crisis matrimonial.

En redes sociales del hospedaje circula un video de una visita anterior, donde Maju y Gustavo disfrutan de un desayuno frente al mar, sonrientes y cómplices. Sin embargo, esa armonía quedó en el pasado. Horas después de aquel momento, el empresario anunció en Instagram el fin de su matrimonio, generando más preguntas sobre la relación.

Es así que, en medio de la polémica que rodea a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, Tula Rodríguez se mostró firme en su postura: no busca reemplazar a su amiga en Arriba mi gente y prefiere enfocarse en nuevos proyectos personales dentro de la televisión.