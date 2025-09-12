¿Gustavo Salcedo expuso supuesta infidelidad de Maju por un beneficio económico en el divorcio?

Hace unos días, se ha revelado las aparentes conversaciones entre Maju Mantilla y su productor Cristian Rodríguez afirmando así una supuesta infidelidad a Gustavo Salcedo. Lo que ahora ha llamado la atención, es que un periodista ha revelado que el aún esposo de la ex reina de belleza habría intentado perjudicarla para tener un beneficio.

¿Gustavo busca perjudicar a Maju Mantilla?

En el podcast 'Chimi Churri', el periodista Christian Byron estuvo contando que Gustavo Salcedo se comunicó con la producción para que le limpiaran su imagen al mostrar todo de Maju Mantilla. La razón para comunicarse era para dar información para eventualmente perjudicar a la conductora de televisión ante los medios.

"Gustavo Salcedo se cree el productor de su propio ampay, de su propia novela... estas son las declaraciones de WhatsApp del señor Gustavo, quien le pedía a Verónica Alcántara que limpiara su imagen y obviamente destruir a Maju, algo que nosotros no aceptamos", expresó el periodista.

¿Un beneficio económico?

En esa conversación, el conductor del podcast agrega el interés que tendría el aún esposo de la ex reina de belleza para ventilar todo. Como la pareja se encuentra en un proceso de divorcio, Salcedo podría pedir la separación por actitud deshonrosa de parte de Maju Mantilla y así poder obtener más bienes.

Según reveló el periodista, esas serían sus verdaderas intenciones: "'Sigue la ruta del dinero', los intereses del seño Gustavo eran tales que no queríamos ser partes. La intensión de Gustavo es perjudicar no solamente la imagen, sino económicamente en bienes y hasta en tenencia, situación de familia".

Por ello, Christian Byron afirma que en la conversación del ex deportista con la producción del podcast, él otorgó fotografías y ubicaciones de la madre de sus hijos para que lo usaran en su contra. A pesar de que les facilitaron muchas cosas, decidieron no aceptarlo y formar parte del perjuicio que quiere hacer.

"Estaba muy molesto con Verónica y por eso, daba coordenadas, nos dio fotos, diferentes elementos para que nosotros fuéramos utilizados para sus intereses", agregó en su podcast en vivo luciendo totalmente fastidiado al querer ser aparentemente utilizados.

De esta forma, Gustavo Salcedo tendría la intención de perjudicar a Maju Mantilla para así tener beneficios en su divorcio al acusarla de actitud deshonrosa en su matrimonio. El periodista del podcast 'Chimi Churri' y su producción decidieron no formar parte del supuesto plan del aún esposo de la modelo.