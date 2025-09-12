Padre de la hija de Isabela Ladera reclamaría custodia tras escándalo con Beéle

La situación de Isabella Ladera continúa siendo complicada luego de la filtración de videos privados que protagonizó junto al cantante Beéle. La modelo venezolana, amiga cercana de Hugo García, no solo enfrenta la exposición mediática y el juicio de la opinión pública, sino que ahora también podría ver afectada la custodia de su hija con su expareja, Isander Pérez.

Periodista revela posibles acciones legales de Isander Pérez

Durante un enlace con el programa 'Amor y Fuego', el periodista Jordi Martin lanzó una fuerte revelación que encendió las alarmas en el entorno de Ladera. Según explicó, el padre de la menor estaría evaluando iniciar acciones legales para reclamar la custodia de su hija, aprovechando la controversia que ha generado la difusión del material íntimo.

"Con las horas ha salido otro video y esto ha derivado un problema para Isabella Ladera. El papá de la niña estaría dispuesto a emprender acciones legales contra ella para reclamar la custodia de la niña, o sea, a estas horas, Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija por la filtración de estos videos", afirmó el comunicador, dejando en claro la seriedad del asunto.

Martin agregó que Isander Pérez tendría información adicional sobre la situación que lo habría impulsado a evaluar la posibilidad de apartar a la menor de los escándalos. Estas declaraciones han encendido aún más la polémica alrededor de la amiga de Hugo García, quien se encuentra en el ojo público desde que el material comenzó a circular en redes sociales.

"Me imagino que el papá de la hija de Isabella debe tener otro tipo de información que nosotros no sabemos, que le habría llevado a la decisión de querer a su hija alejada de los escándalos de la madre", sostuvo el periodista español.

Beéle rompería su silencio en los próximos días

Pero la polémica no termina allí. Jordi Martin también adelantó que el propio Beéle estaría preparando un pronunciamiento que podría dejar mal parada a su expareja. El periodista aseguró que las próximas declaraciones del cantante colombiano serían determinantes para el futuro mediático de Isabella.

"Beéle va a hablar en los próximos días y ojo con que pueda dejar a Isabella Ladera. Se le vienen meses turbios", comentó Martin en exclusiva para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Hasta el momento, Isabella Ladera se ha mostrado indignada por la difusión de los videos privados y ha señalado que desconoce quién estuvo detrás de la filtración. Por su parte, Beéle negó cualquier responsabilidad en la divulgación del material, aunque todo indica que pronto dará su versión de los hechos.

En conclusión, el caso de Isabella Ladera ha pasado de un escándalo mediático a un problema familiar con graves repercusiones. La posibilidad de perder la custodia de su hija pone a la influencer en una situación extremadamente delicada