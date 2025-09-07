RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡EL ÚLTIMO ADIÓS!

Jaime Chincha: Restos del periodista son velados en una ceremonia privada en parroquia de Miraflores

Familiares, amigos y colegas despiden al exconductor en un velorio reservado en una parroquia de Miraflores.

Familia y amigos del periodista lo velan en la capilla Virgen de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores.
07/09/2025

El mundo del periodismo peruano se encuentra de luto tras la inesperada muerte de Jaime Chincha, reconocido conductor y expresentador de Canal N. El comunicador falleció en la mañana del 7 de septiembre a los 48 años, víctima de un infarto, según informó Perú21. Su partida ha dejado un vacío profundo en los medios nacionales y ya se realizan homenajes en su memoria.

Velatorio en estricta privacidad en Miraflores

Los restos de Jaime Chincha fueron trasladados a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores, para ser velados en un acto privado reservado para familiares, amigos cercanos y colegas de trabajo. Tras su fallecimiento en su vivienda, la familia decidió que el velorio se mantuviera en privado, limitando la presencia de medios y del público.

Según informaron allegados del periodista a Canal N, las amistades comenzaron a llegar al lugar alrededor de las 5:00 p.m., y minutos después se cerraron las puertas del recinto para respetar la intimidad del acto. La medida busca brindar un espacio de recogimiento y despedida a quienes compartieron su vida personal y profesional.

Reacciones de periodistas y actores al fallecimiento de Jaime Chincha

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en redes sociales, donde periodistas, actores y personalidades del entretenimiento expresaron su pesar. Rosa María Palacios, conductora de 'Sin Guion', fue una de las primeras en pronunciarse con un emotivo mensaje dedicado a su colega y amigo.

"Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós", señaló Palacios.

Juliana Oxenford también se mostró devastada por la partida de Chincha y utilizó su cuenta de Instagram para rendirle homenaje con un mensaje cargado de nostalgia. 

"Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico", escribió.

A estas muestras de cariño se sumó la actriz Tatiana Astengo, quien desde su cuenta de X lamentó la pérdida con un breve pero sentido mensaje. La popular "Reina Pachas" no dudó en expresar su solidaridad y tristeza ante la repentina noticia.

"¡Tan joven! Qué noticia tan triste", se lee en el post.

 

Por su parte, Carlos Álvarez, imitador y ahora candidato presidencial, recordó con cariño su vínculo con el periodista. A través de Facebook, mencionó una entrevista pendiente que ambos tenían. 

"DESCANSA EN PAZ QUERIDO AMIGO. QUEDO NUESTRA ENTREVISTA PENDIENTE. VUELA ALTO", escribió el humorista.

En conclusión, la partida de Jaime Chincha deja un vacío considerable en el periodismo peruano. Sus familiares, amigos y compañeros de trabajo continúan rindiéndole homenaje y asegurando que su legado permanecerá en la memoria del periodismo nacional.

