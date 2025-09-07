¡Lamentable! Reconocido periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años

El periodismo peruano está de luto. Jaime Chincha, reconocido conductor y expresentador de Canal N, falleció esta mañana del 7 de septiembre a los 48 años. Según reporta Perú 21, la causa sería un infarto repentino. Su partida deja un gran vacío en el periodismo y conmueve a colegas y seguidores.

Jaime Chincha falleció

La sorpresiva muerte de Jaime Chincha ha conmovido a la comunidad de periodistas del Perú, ya que se trata de uno de los rostros más representativos de la prensa. Jaime fue conductor de diversos noticieros a lo largo de su carrera.

En los últimos días de su vida, fue conductor de Del hecho al dicho en La República y siempre mostró una actitud desafiante y directa. Además, se caracterizó por ser muy apasionado en sus entrevistas, lo cual se convirtió en su sello personal en el periodismo.

Cabe resaltar que, hasta el momento, los detalles de su fallecimiento se mantienen en reserva y se espera que, en las próximas horas, sus familiares puedan velarlo y posteriormente darle cristiana sepultura.

La gran trayectoria de Jaime Chincha

Jaime Miguel Chincha Ravines nació Lima, 23 de diciembre de 1976 comenzó su carrera en 1999 como parte del equipo fundador de Canal N. A partir de 2001, fue conductor y jefe de redacción en Frecuencia Latina, participando en espacios como A primera hora, 90 segundos y Contrapunto.

Posteriormente, en 2005 trabajó en reportajes de investigación para Cuarto Poder y en 2006 produjo las crónicas electorales para Dos dedos de frente. Más adelante, formó parte de Willax TV y Panamericana Televisión, donde condujo Buenos días, Perú. También incursionó como columnista en Perú 21.

Desde 2022 regresó a Canal N para conducir y dirigir Octavo Mandamiento. En 2024 anunció su salida del canal tras celebrar sus 25 años en el medio, aunque reveló que continuaría su labor periodística de manera independiente mediante su plataforma digital llamada La Tuerca.

Entre los momentos más polémicos destacan su fuerte cruce en vivo con el entonces primer ministro Aníbal Torres, quien lo acusó de ser un "periodista vulgar" tras un comentario provocador; Chincha se disculpó posteriormente. También tuvo un tenso intercambio con el excongresista Mauricio Mulder en 2022, momento que generó amplia repercusión.

De esta manera, la muerte de Jaime Chincha a los 48 años deja un vacío irreparable en el periodismo peruano. Su estilo directo y sus momentos de confrontación marcaron una trayectoria intensa. Su fallecimiento, producto de un infarto repentino, conmueve a colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como una voz firme y apasionada.