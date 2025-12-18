Lis Padilla oficializa su relación con Tania Pinedo en emotiva ceremonia: "Esperé esta pregunta cinco meses"

Lis Padilla, la tiktoker peruana conocida por el baile 'Son de amores', volvió al centro mediático al anunciar que mantiene una relación sentimental con una mujer. La influencer compartió la noticia con una emotiva sorpresa junto a familiares y amigos, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.

Una romántica sorpresa organizada por Tania Pinedo

A través de imágenes y videos difundidos en plataformas digitales, Lis Padilla mostró los detalles del especial momento que le preparó su ahora pareja, Tania Pinedo. La ceremonia se desarrolló en un entorno natural, decorado con una larga alfombra roja y arreglos florales, en un ambiente cargado de emoción y expectativa.

Con los ojos vendados, Padilla fue guiada hasta el lugar sin conocer lo que ocurriría. Al retirarle la venda, se encontró con familiares y amigos reunidos para acompañarla. Al final del camino, Tania Pinedo la esperaba con un ramo de flores y un arreglo floral con una pregunta clara y directa: "¿Quieres ser mi novia?".

Visiblemente emocionada, Lis Padilla avanzó hacia su pareja y ambas se fundieron en un abrazo que selló el inicio de la declaración pública. Acto seguido, Tania tomó la palabra y expresó sus sentimientos ante los presentes, dejando en evidencia los nervios propios del momento.

"Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida, uno no lo busca, simplemente llega y eso me pasó contigo", manifestó Pinedo, mientras miraba fijamente a la influencer.

La joven también reconoció que hacer pública su relación no resultó sencillo debido al contexto social en el que viven.

"No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad tradicional, esto es totalmente diferente, lo sé, soy consciente, les agradezco a todos por estar aquí", comentó, resaltando el apoyo de sus seres queridos.

Durante su intervención, Tania Pinedo destacó las cualidades que admira en Lis Padilla y la importancia que ella tiene en su vida.

"Quiero decirte que eres una mujer increíblemente fuerte, totalmente auténtica, tremendamente divertida. Desde que te vi, supe que te quería en mi vida", expresó conmovida.

Lis Padilla acepta como novia a Tania Pinedo

Tras escuchar las palabras de su pareja, Lis Padilla no pudo ocultar su sorpresa y emoción. Con la mano sobre la boca, asimiló el momento antes de tomar el micrófono y responder frente a todos los asistentes.

"Van cinco meses que espero esa pregunta, sí, acepto", dijo la influencer, desatando los aplausos y la emoción de los presentes.

Luego de la respuesta afirmativa, Tania Pinedo cargó a Lis Padilla y la abrazó con fuerza, oficializando su relación ante familiares y amigos. El momento quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron, generando mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

En conclusión, la historia de Lis Padilla y Tania Pinedo se volvió viral por la propuesta y el mensaje de sinceridad al hacer pública su relación. Con este anuncio, la tiktoker inicia una nueva etapa personal, respaldada por su entorno y sus seguidores.