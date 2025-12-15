Papillón, Caribeños, Son del Duke y más en 'Cumbiaño Nuevo' este 31 de diciembre

La fiesta de fin de año más espectacular se realizará en Lima Norte y Karibeña ha revelado la cartelera completa del 'Cumbiaño Nuevo', que será la celebración más vibrante para recibir el 2026. A continuación, conoce todos los detalles de este gran evento que reunirá a las agrupaciones de cumbia más destacadas del momento.

El mejor concierto por fin de año

La despedida del 2025 estará marcada por una explosión de sabor y ritmo, gracias a las principales orquestas de cumbia del Perú. El 'Cumbiaño Nuevo' se posiciona como la fiesta más esperada, garantizando una celebración inolvidable para dar la bienvenida al 2026.

El evento de cumbia más grande para cerrar el año se realizará en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Organizado por Karibeña, el concierto iniciará el miércoles 31 de diciembre a las 7:00 p.m. y promete hacer bailar al público hasta las primeras horas del nuevo año.

La diversión está garantizada con una cartelera musical de primer nivel y un show imperdible. Agrupaciones de gran renombre como Amaya Hermanos, Armonía 10 de Walther Lozada, Caribeños de Guadalupe, Papillón y Son del Duke se presentarán en el mismo escenario para interpretar los grandes éxitos que dominaron la cumbia a lo largo del año.

'Cumbiaño Nuevo' este 31 de diciembre en SMP.

De esta manera, el 'Cumbiaño Nuevo' se establece como la mejor fiesta para cerrar el año con alegría, excelente música y el talento de las orquestas más populares del país. Son del Duke, Papillón, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10 de Walther Lozada y Amaya Hermanos aseguran un show memorable para celebrar en grande la llegada del 2026 en el Parque Zonal Mayta Cápac de San Martín de Porres.