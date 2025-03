Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Tula Rodríguez, la popular presentadora de televisión, se ha convertido nuevamente en el centro de atención en las redes sociales, pero esta vez por un motivo curioso. La conductora decidió responder a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con su amiga Pilar Arana, utilizando una forma divertida y creativa para aclarar las especulaciones.

En su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez compartió un video junto a Pilar Arana, en el que ambas responden con gestos y expresiones a la pregunta de si son pareja.

Este video, inspirado en una tendencia de TikTok, rápidamente se hizo viral y dejó claro que su relación no va más allá de una buena amistad. Con mucha simpatía y sin tomarse en serio las preguntas, las dos dejaron en claro que no hay nada romántico entre ellas.

En el video se puede leer: "Cc nos dicen son pareja". También aparecen otras frases como "Fingidas", "Ya están grandes pa' esto" y "Viejas ridículas". Ante estos comentarios, ellas responden con diferentes gestos, como si dijeran "no molesten". En la descripción del post, se lee: "La que es feliz no jode!! ¡Amando cada día más, Pitukoneras!".

Tula Rodríguez, quien actualmente trabaja junto a Pilar en el canal de YouTube Pitukoneras, donde crean contenido de entretenimiento, explicó que las constantes apariciones juntas en redes sociales fueron las que alimentaron estos rumores. Sin embargo, la conductora se encargó de aclarar la situación de forma ligera y amena.

A lo largo de su carrera, Tula ha sido muy abierta sobre su vida personal, especialmente sobre su situación amorosa después del fallecimiento de su esposo Javier Carmona. A pesar de que ha sido muy criticada y especulada en varias ocasiones, esta vez Tula prefirió tomarse con humor los comentarios que surgieron en torno a su amistad con Pilar.

En una entrevista, la presentadora también dejó claro que está disfrutando de este momento de su vida sin presiones externas.

"Estoy amándome a mí. Si llega alguien y suma, pues bien, pero si no es para sumar, no... Sé que ha pasado mucho tiempo (del fallecimiento de su esposo Javier Carmona), pero todavía me cuesta" , comentó, demostrando que no tiene prisa por encontrar el amor.

Tula ha hablado sobre cómo ha cambiado su visión sobre las relaciones amorosas desde la muerte de su esposo. Ella confesó que no le interesa que su círculo cercano siga presentándole posibles parejas, pues se siente incómoda con esa presión.

"Siento mucha presión. Ya no salgo, cada vez que lo hago me dicen: 'Oye, te lo presento'... Ya siento presión. No lo busco, no lo necesito. Me siento bien conmigo misma", aseguró Tula.