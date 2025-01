Tula Rodríguez se quiebra al encontrar fotos con Javier Carmona: "Me emociona"

Tula Rodríguez compartió con sus seguidores un momento muy emotivo que vivió recientemente. La exconductora de televisión reveló que encontró una cámara de fotos que pensaba perdida desde hace tres años, y al revisarla, se sorprendió al ver las fotos de sus viajes con su difunto esposo, Javier Carmona.

En su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez contó cómo, mientras organizaba sus cosas para un viaje, se encontró con una cámara, con fotos de sus viajes con Javier Carmona. Lo curioso es que la había estado buscando sin éxito durante años.

Lo que Tula no esperaba era lo que encontraría dentro de la cámara. Al encenderla, se sorprendió al ver fotos de su esposo y ella en un crucero, una de las imágenes más especiales que compartieron durante uno de sus viajes.

"Oro, es que me emociono. De viajes, tengo una hermosa en un crucero con mi esposo, oro" , dijo, con la voz quebrada por el recuerdo.

Tula creyó que este hallazgo no era una simple coincidencia. Y así lo dijo, la exconductora también mostró algunas fotos que encontró.

"No sé si es una señal o algo, pero tienen que ver las fotos que había ahí" , dijo, visiblemente conmovida.

Y lo que aún parecía más sorprendente es que, unas horas después, Tula y su hija Valentina iban a embarcarse nuevamente en el mismo crucero, siguiendo las mismas rutas que en las fotos que acababa de encontrar.

"Esta es una señal", comentó Tula, mientras su hija Valentina le preguntaba: "¿Señal de qué?" . Tula respondió: "Que está siempre en el corazón, que no podrá estar físicamente, pero está acá" , mencionó tocándose el pecho.

Al recordar esos momentos tan felices, Tula compartió su gratitud por haber vivido esos años de matrimonio con Javier Carmona.

"Gracias por las muestras de cariño, sí pues, hay cosas que uno recuerda a los seres que no están. Creo que es la reafirmación de lo feliz que fui en mi matrimonio", expresó con una sonrisa nostálgica. Tula también destacó las fotos que encontró en la cámara, incluyendo momentos especiales como su viaje a Cusco y el crucero. "Ahora me toca el viaje, ya no hacerlo de tres, sino de dos, pero bueno, fui feliz el tiempo que duró", añadió, con un tono de gratitud.