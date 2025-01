Sebastián Lizarzaburu preocupa a sus fans tras mostrar cicatrices en su rostro: "Días complicados"

Sebastián Lizarzaburu, popularmente conocido como el "Hombre Roca", causó preocupación entre sus seguidores al mostrar cicatrices visibles en su rostro a través de sus redes sociales. Después de algunos días sin actividad, la incertidumbre sobre su estado creció entre sus fanáticos. Finalmente, el influencer rompió el silencio y aclaró su situación.

Sebastián Lizarzaburu, el conocido "Hombre Roca", preocupó a sus seguidores luego de aparecer en redes sociales con cicatrices visibles en su rostro. Tras varios días de inactividad, muchos de sus fanáticos comenzaron a preguntarse qué había sucedido, generando gran incertidumbre. El influencer decidió aclarar la situación en un video publicado en sus historias de Instagram.

En la grabación, Lizarzaburu explicó que había pasado por "días complicados", pero que ya se encontraba bien.

"Aquí estamos de vuelta. Para empezar, no voy a hablar mucho del tema, leí un montón de mensajes de ustedes. Estoy bien, no pasa nada, estoy tranquilo. He pasado por unos días medios complicados, pero estoy bien", comentó Sebastián, mostrando una actitud relajada para tranquilizar a sus seguidores.