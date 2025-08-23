Xoana González revela que atraviesa fuerte depresión por la partida de su madre: "Lloro todos los días"

La modelo argentina Xoana González atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre hace un mes. La ex chica reality confesó que la pérdida la ha dejado con una fuerte depresión y que está bajo tratamiento para intentar sobrellevar el dolor.

Xoana González lucha contra la depresión tras la muerte de su madre

La tristeza que la acompaña. Xoana González abrió su corazón al contar lo duro que es vivir sin su madre, quien falleció el pasado 12 de julio. La influencer mencionó cómo este golpe ha afectado su vida diaria.

"Estoy triste, destrozada, es muy duro todo y lloro todos los días. Perder a un padre es un dolor que te atraviesa el alma, es como sentirse huérfano en la vida", expresó la argentina.

La modelo recalcó que no enfrenta este proceso sola. Xoana señaló que recibe ayuda profesional y el apoyo incondicional de su pareja.

"Estoy con terapia, medicación y con el apoyo de mi esposo, que es un regalo del cielo. Me ama y me aguanta", confesó conmovida para Trome.

Busca distraerse con nuevas actividades. Pese a la tristeza, Xoana intenta mantener la mente ocupada con actividades que le permitan despejarse. Entre ellas están la acrobacia, pintar y compartir tiempo de calidad con seres queridos.

"Esta semana empecé la acrobacia, me he comprado lienzos para pintar y estoy compartiendo más tiempo con mi papá o abuela. Espero reponerme pronto de este gran dolor que tengo", comentó.

Las emotivas palabras de Xoana cuando falleció su madre

En redes sociales, Xoana le dedicó un emotivo mensaje a su madre, Alicia Fernández Maldonado, recordando los últimos años de lucha contra la enfermedad. La modelo también habló sobre el sacrificio de esos años en los que se dedicó de lleno a cuidar a su madre.

"Todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado 12 a la mañana, después de estar internada en terapia intensiva del jueves... ayer fue el velorio y todavía escucho todos tus audios en mi celular y no lo puedo creer", escribió. "La vida me regaló estos 3 años de acompañarte y a eso vine a Buenos Aires, a estar con vos en estos momentos, y así fue. Te ibas apagando año a año y yo pensaba que lo venía asimilando, pero no", señaló con tristeza.

Comunicado de Xoana Gonzáles cuando comunicó la muerte de su madre. (Instagram)

La fe que la sostiene. Aunque el dolor aún está presente, la modelo encuentra consuelo en pensar que su madre ya descansa en paz. Finalmente, Xoana despidió a su mamá con un mensaje lleno de amor.

"Estoy destrozada, pero sé que donde estás ya no hay más dolor y eso de alguna manera me da paz", sostuvo. "Te amo para siempre, mi manima hermosa. Gracias, lo diste todo y más. QEPD", escribió.

En conclusión, Xoana González atraviesa un duelo que la ha marcado profundamente. Sin embargo, entre la terapia, las nuevas actividades y el apoyo de su esposo y familiares, busca la fuerza necesaria para salir adelante. Sus palabras dejan claro que, aunque el dolor es inmenso, el amor hacia su madre será eterno.