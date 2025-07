Xoana González lamenta la muerte de su madre con desgarrador mensaje: "Estoy destrozada"

Xoana González anunció hace unas horas el sensible fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales. La modelo indicó que se encuentra destrozada tras la partida de su progenitora, a quien cuidó con amor y devoción durante los últimos tres años de su vida, y quien fue el principal motivo por el que se mudó a Buenos Aires.

Xoana lamenta la muerte de su madre

La ex participante de El valor de la verdad publicó una fotografía junto a su madre en sus historias de Instagram, dejando saber que había partido al más allá. "QEPD. Te amo para siempre, mamá", escribió la modelo junto a una fotografía de ellas dos muy sonrientes.

En una siguiente publicación, escribió un extenso y desgarrador mensaje para expresar todo el amor que siente por su madre, quien en vida se llamó Alicia Fernández Maldonado. Xoana indicó que aún no asimila la partida de su madre, quien falleció ayer, sábado 12 de julio.

Xoana también contó que la salud de su madre se vio resquebrajada en los últimos días, ya que el jueves fue internada en terapia intensiva y, a los pocos días, falleció. La modelo está conmocionada, ya que le es difícil asimilar la partida de su madre.

"Venías con la salud a la miseria desde hace unos años, internaciones y muchas veces encontrarte en el piso descompensada; la diabetes y las infecciones, sumado a las crisis de artritis", escribió.

Xoana González lamenta la muerte de su madre

Xoana, la que viajó a Buenos Aires por su madre

En otra parte de su mensaje, revela que los últimos dos años de su vida estuvo pendiente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que su madre siguiera viva, aunque estaba consciente de que su cuerpo estaba cansado y siendo consumido con el paso de los días.

Xoana se mostró agradecida por haber podido acompañar a su madre en estos últimos tres años, ya que le sirvieron como una despedida. "Te ibas apagando año a año y yo pensaba que lo venía asimilando, pero no. Estoy destrozada, pero sé dónde estás y que ya no hay más dolor, y eso de alguna manera me da paz", agregó.

Finalmente, Xoana González contó que reconocer el cadáver de su madre en la morgue fue una de las cosas más duras y traumáticas que vivió. Además, ver el certificado de defunción le resultó como una cachetada de realidad. También resaltó que el velorio de su madre estuvo lleno de emociones y del reencuentro de personas que la estimaban mucho.