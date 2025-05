Flavia Laos preocupa a sus seguidores al aparecer internada en hospital ¿Qué le pasó?

La influencer Flavia Laos es una de las artistas peruanas con más seguidores en las redes sociales. Ahora, ha causado preocupación en sus fans luego de que su hermana Kiara compartiera un video de la modelo internada en el hospital.

A través de sus redes sociales, Kiara Laos compartió un video donde grabó a su hermana Flavia echada en una cama de hospital. Esto llamó la atención de sus seguidores sobre la salud de la influencer peruana. Ya que se podía ver como Kiara le ayudaba con algunas cosas a la modelo porque ella no se podía mover y necesitaba ayuda para sus necesidades básicas.

Ante esto, la duda se despejó rápidamente, ya que la razón de estar internada fue por un tema estético. Aún así, Flavia Laos necesitó ayuda para su posoperatorio de su cirugía debido a que incluso, le dio fiebre.

Hace unos días, Flavia Laos explicó que volverá a operarse el busto, luego de más de una década de su primera cirugía. En aquel entonces, se sometió a una reducción mamaria por motivos de salud, ya que el tamaño natural de sus senos le provocaba molestias. Ahora buscó una mejora estética, sin modificar el tamaño actual.

"Por genética tenía una copa D, no había plástico en mi cuerpo, sino que en la familia del lado de mi papá son 'pechugonas'. El tema con eso es que me dolía la espalda, no me ayudaban a entrenar, no me ayudaban con mi postura, era algo que me incomodaba (...) Si bien me quedó el tamaño que yo quería porque me parece que una copa B es perfecta para mí, Quiero que esta sea la última vez que me intervengo aquí (los senos). Lo único que voy a hacer pararlas, pero mantener mi tamaño porque sé que me quedan muy bien así", explicó Laos.